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Як роздати інтернет з iPhone та під’єднати інші пристрої – інструкція
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Як роздати інтернет з iPhone та під’єднати інші пристрої – інструкція

5 Грудня 2022, 13:28 Владислава Ткаченко

В години відключення світла найбільше бракує швидкого та якісного інтернету. Українці, які працюють онлайн, залишаються без Wi-Fi та втрачають можливість зарядити свій ноутбук.

Втім, проблему з інтернетом можна вирішити. Достатньо увімкнути власний хот-спот та роздати інтернет на свій ноутбук.

Як роздати інтернет з телефону iPhone та зʼєднуватися з іншими пристроями – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

 

Крок 1

Спершу потрібно увімкнути стільникові дані, тобто мобільний інтернет:

  • Перейдіть у Параметри на iPhone та оберіть там функцію Стільникові дані.

 

Крок 2

Увімкніть Стільникові дані.

Крок 3

Коли стільникові дані будуть увімкнені, можна роздавати інтернет на інші пристрої. Для цього:

  • Перейдіть у Параметри на iPhone та натисніть на Власний хот-спот.

Крок 4

  • Увімкніть функцію Дозволити зʼєднання усім пристроям.

Готово! Ви почали роздавати інтернет.

Як підʼєднати інші пристрої до інтернету iPhone

До інтернету, який ви роздаєте з iPhone, можуть підʼєднуватися інші смартфони, планшети чи ноутбуки.

Щоби зʼєднатися з інтернетом iPhone, необхідно на будь-якому пристрої увійти в Налаштування та обрати функцію Wi-Fi.

Там знайдіть мережу, яка йде від вашого iPhone, натисніть на неї та введіть пароль.

Пристрій автоматично підключиться до інтернету, який роздає iPhone.

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Теги
iPhone Інтернет Поради Смартфон
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