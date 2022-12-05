Як підʼєднати інші пристрої до інтернету iPhone

До інтернету, який ви роздаєте з iPhone, можуть підʼєднуватися інші смартфони, планшети чи ноутбуки.

Щоби зʼєднатися з інтернетом iPhone, необхідно на будь-якому пристрої увійти в Налаштування та обрати функцію Wi-Fi.

Там знайдіть мережу, яка йде від вашого iPhone, натисніть на неї та введіть пароль.

Пристрій автоматично підключиться до інтернету, який роздає iPhone.