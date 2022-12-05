В години відключення світла найбільше бракує швидкого та якісного інтернету. Українці, які працюють онлайн, залишаються без Wi-Fi та втрачають можливість зарядити свій ноутбук.
Втім, проблему з інтернетом можна вирішити. Достатньо увімкнути власний хот-спот та роздати інтернет на свій ноутбук.
Як роздати інтернет з телефону iPhone та зʼєднуватися з іншими пристроями – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Крок 1
Спершу потрібно увімкнути стільникові дані, тобто мобільний інтернет:
- Перейдіть у Параметри на iPhone та оберіть там функцію Стільникові дані.
Крок 2
Увімкніть Стільникові дані.
Крок 3
Коли стільникові дані будуть увімкнені, можна роздавати інтернет на інші пристрої. Для цього:
- Перейдіть у Параметри на iPhone та натисніть на Власний хот-спот.
Крок 4
- Увімкніть функцію Дозволити зʼєднання усім пристроям.
Готово! Ви почали роздавати інтернет.
Як підʼєднати інші пристрої до інтернету iPhone
До інтернету, який ви роздаєте з iPhone, можуть підʼєднуватися інші смартфони, планшети чи ноутбуки.
Щоби зʼєднатися з інтернетом iPhone, необхідно на будь-якому пристрої увійти в Налаштування та обрати функцію Wi-Fi.
Там знайдіть мережу, яка йде від вашого iPhone, натисніть на неї та введіть пароль.
Пристрій автоматично підключиться до інтернету, який роздає iPhone.