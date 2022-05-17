Как отменить статус безработного в Дія – инструкция

Если вам нужно отменить статус безработного, то вы можете это сделать онлайн на портале Дія. Как – дальше в материале.
- Для отмены статуса безработного вам необходима электронная подпись.
- Перейдите по ссылке и авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
- Заполните форму. Проверьте актуальность ваших данных и обновите их, если это необходимо.
- Выберите центр занятости, в котором вы были зарегистрированы, а также укажите причину, почему необходимо отменить ваш статус безработного.
- Прочтите ваше заявление, еще раз внимательно проверьте ваши данные и подпишите его электронной подписью. Отправьте в центр занятости.
После того, как центр занятости получит ваше заявление, через один рабочий день оно будет рассмотрено. Результат рассмотрения вы получите в личном кабинете и на электронную почту.
После того, как будет упразднен ваш статус безработного, выплаты денежного пособия будут тоже отменены.
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