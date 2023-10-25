Если нужно изменить параметры безопасности своего компьютера, внести изменения в учетные записи или установить программное обеспечение, вам необходимо разрешение. Получить права администратора в Windows 10 помогут инструкции, которые подготовили Факты ICTV.
Получить права администратора в Windows 10
Администратор имеет доступ ко всем данным в системе. Поэтому управлять компьютером должен человек, который точно не навредит системе. Аккаунт администратора создается во время установки операционной системы.
- Шаг 1. Нажмите кнопку Старт в левом нижнем углу экрана. Во всплывшем меню найдите пункт Управление компьютером и кликните на него.
- Шаг 2. В появившемся окне раскройте папку Локальные пользователи и уже в нем выберите пункт Пользователи. Справа вам откроется перечень всех учетных записей. Выбирайте среди них Администратор, и кликайте по нему правой кнопкой мыши, чтобы раскрыть контекстное меню. В нем нажимаем на пункт Свойства.
- Шаг 3. Вы увидите окно с несколькими вкладками. Во вкладке Общие снимите галочку возле опции Отключить учетную запись, подтвердите действие, нажав Ок.
- Шаг 4. Перезагружаем компьютер или выполняем смену пользователя. В результате при запуске Windows 10 должна появиться учетная запись администратора.
Получить права администратора через командную строку
Этот способ не очень сложный, однако надо быть бдительным при вводе кода.
- Шаг 1. Запустите утилиту CMD, выбрав в контекстном меню кнопки Старт опцию Командная строка (admin).
- Шаг 2. Укажите в поле ввода следующую команду: net user administrator/active:yes. Можете просто скопировать этот код без точки в конце из текста и вставить его в командную строку.
При условии возникновения ошибки и невозможности найти имя пользователя вернитесь в Управление компьютером, и проверьте правильность названия аккаунта администратора. Подставьте его в код вместо слова administrator.
Если все получилось, не забудьте перезагрузить компьютер, иначе изменения не будут действительны.