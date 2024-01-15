Если вы потеряли свой телефон или ваша SIM-карта стала непригодной для дальнейшего использования, ее можно восстановить, сохранив номер, тариф, средства на счету и все подключенные услуги. Как восстановить свой номер и что для этого потребуется, читайте в материале Фактов ICTV.

Как восстановить номер Киевстара – куда обращаться и что понадобится

Восстановить SIM-карту с утерянного телефона можно несколькими способами:

бесплатно в любом магазине Киевстара – вам помогут сотрудники компании;

самостоятельно, купив Smart SIM стоимостью 65 грн в интернет-магазине Kyivstar.

Для того чтобы восстановить симку самостоятельно, нужно сделать несколько шагов:

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Вставить SIM-карту в телефон и набрать *111# , чтобы активировать ее. Отправить запрос *245*380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХXXXXXXXXX – ваш номер телефона, YYYYYY – 8 цифр PUK1 старой SIM или 19 цифр ICC. Подождать 7 часов – вы получите SMS-сообщение о восстановлении номера.

Во время активации номера компания начислит вам 100 минут на телефонную связь и 100 МБ интернет-трафика. Напомним, чтобы проверить остаток на счету, нужно набрать комбинацию *115#.

Особенности самостоятельного восстановления номера

Ожидайте SMS о восстановлении номера и не пополняйте свой счет, пока не поступит сообщение об этом.

В течение суток вы сможете предпринять 4 попытки ввести корректный запрос на самостоятельную замену SIM-карты. Если же с момента активации Smart SIM пройдет более недели, вы не сможете самостоятельно заменить номер.

Замена SIM-карты для услуг SIM-планшет и Запасная SIM-карта в данный момент технически невозможна после хакерской атаки на компанию.

Зарегистрированные абоненты с тарифами подписки или те, у кого есть Эксклюзивный номер, не могут самостоятельно заменить SIM-карту. Им для этого нужно обратиться в любой магазин Киевстара.

Восстановление номера невозможно, если старая SIM-карта оказалась заблокированной. Если вы столкнулись с такой проблемой, нужно позвонить оператору по номеру 466.

Особенности при замене SIM в магазине Киевстара

Если вы абонент подписки и ваш номер зарегистрирован в Киевстаре, для восстановления номера понадобится предоставить сотруднику компании паспорт.

Если вы абонент подписки, но номер не зарегистрирован в Киевстаре, для замены симки сотрудники компании попросят вас предоставить сведения по восстанавливаемой карте.

Как дополнительно защитить свою SIM

Чтобы никто, кроме вас, не смог заменить SIM-карту, возможность можно заблокировать такими способами:

по запросу *245*1#

по телефону 466

Снять такую блокировку вы сможете когда захотите, позвонив оператору по номеру 466.

Никому не сообщайте PUK-код и серийный номер ICC вашей SIM-карты, особенно если вы привязали номер к банковской карте.

Если же вы получили сообщение о том,что кто-то пытается заменить SIM-карту, не беспокойтесь. Просто перезагрузите телефон и будьте на связи. Этого достаточно, чтобы ваша SIM-карта была в безопасности, уверяют сотрудники Киевстара.