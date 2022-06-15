Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Без имен и бумажек: 14 правил создания надежного пароля

15 июня 2022, 15:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Без имен и бумажек: 14 правил создания надежного пароля
Источник: Pexels

Каждый человек сейчас знает, что такое пароль. У любого из нас есть смартфоны, соцсети, электронные почты, банковские приложения и другое, где может требоваться произвольный набор знаков, состоящий из букв, цифр и других символов, который подтверждает личность и полномочия.

Пароль должен быть надежным, чтобы никто не смог его взломать. В Госспецсвязи решили напомнить основные правила использования и смены так называемого кода.

Признаки надежного пароля:

Сейчас смотрят
  1. Более восьми символов.
  2. Не содержит распространенных сочетаний букв и слов.
  3. Не содержит символов, которые повторяются или идут друг за другом (11111, 12345, QQQQ и так далее).
  4. Не содержит вашего имени, фамилии, даты рождения и других персональных данных.
  5. Не содержит имени, фамилии или даты рождения ваших родителей, детей, мужа, жены.
  6. Такого слова нет в английском, украинском языках и желательно других тоже.
  7. Содержит специальные символы, цифры, большие и маленькие буквы.
  8. Создан с помощью сервиса генерирования паролей.
  9. Используете его только на одном сервисе.
  10. Вы не сохраняете пароль у себя на смартфоне или ноутбуке в заметках.
  11. Его нет на сайте Have I Been Pwned.
  12. Его нет на наклейке вашего ноутбука, который стоит посреди офиса.
  13. Его не знают ваши родные, возлюбленные, друзья, коллеги и случайные знакомые.
  14. Ваш пароль должен существенно отличаться от предыдущего, который вы использовали на этом сервисе.

Чего нельзя делать с паролем: 

  1. Отправлять кому-то сообщением.
  2. Дублировать на других сервисах.
  3. Оставлять в свободном доступе, например, на бумажке в офисе.

Как легко использовать сложные пароли:

  1. Пользуйтесь генератором паролей — чтобы не придумывать их каждый раз.
  2. Сохраняйте сложные комбинации в менеджере паролей.
  3. Используйте парольные фразы — их легче запоминать.
  4. Придумайте систему генерирования паролей, чтобы каждый раз не приходилось придумывать комбинации и дублировать на разных ресурсах.
  5. Используйте устройство для безопасной аутентификации на поддерживающих сервисах (например, для электронных подписей).
Читайте также:
Без имен и бумажек: 14 правил создания надежного пароляКак поставить пароль на приложение — инструкция

Теги
Безпека Кибербезопасность
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь