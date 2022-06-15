Каждый человек сейчас знает, что такое пароль. У любого из нас есть смартфоны, соцсети, электронные почты, банковские приложения и другое, где может требоваться произвольный набор знаков, состоящий из букв, цифр и других символов, который подтверждает личность и полномочия.

Пароль должен быть надежным, чтобы никто не смог его взломать. В Госспецсвязи решили напомнить основные правила использования и смены так называемого кода.

Признаки надежного пароля:

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Более восьми символов. Не содержит распространенных сочетаний букв и слов. Не содержит символов, которые повторяются или идут друг за другом (11111, 12345, QQQQ и так далее). Не содержит вашего имени, фамилии, даты рождения и других персональных данных. Не содержит имени, фамилии или даты рождения ваших родителей, детей, мужа, жены. Такого слова нет в английском, украинском языках и желательно других тоже. Содержит специальные символы, цифры, большие и маленькие буквы. Создан с помощью сервиса генерирования паролей. Используете его только на одном сервисе. Вы не сохраняете пароль у себя на смартфоне или ноутбуке в заметках. Его нет на сайте Have I Been Pwned Его нет на наклейке вашего ноутбука, который стоит посреди офиса. Его не знают ваши родные, возлюбленные, друзья, коллеги и случайные знакомые. Ваш пароль должен существенно отличаться от предыдущего, который вы использовали на этом сервисе.

Чего нельзя делать с паролем:

Отправлять кому-то сообщением. Дублировать на других сервисах. Оставлять в свободном доступе, например, на бумажке в офисе.

Как легко использовать сложные пароли: