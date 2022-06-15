Каждый человек сейчас знает, что такое пароль. У любого из нас есть смартфоны, соцсети, электронные почты, банковские приложения и другое, где может требоваться произвольный набор знаков, состоящий из букв, цифр и других символов, который подтверждает личность и полномочия.
Пароль должен быть надежным, чтобы никто не смог его взломать. В Госспецсвязи решили напомнить основные правила использования и смены так называемого кода.
Признаки надежного пароля:
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- Более восьми символов.
- Не содержит распространенных сочетаний букв и слов.
- Не содержит символов, которые повторяются или идут друг за другом (11111, 12345, QQQQ и так далее).
- Не содержит вашего имени, фамилии, даты рождения и других персональных данных.
- Не содержит имени, фамилии или даты рождения ваших родителей, детей, мужа, жены.
- Такого слова нет в английском, украинском языках и желательно других тоже.
- Содержит специальные символы, цифры, большие и маленькие буквы.
- Создан с помощью сервиса генерирования паролей.
- Используете его только на одном сервисе.
- Вы не сохраняете пароль у себя на смартфоне или ноутбуке в заметках.
- Его нет на сайте Have I Been Pwned.
- Его нет на наклейке вашего ноутбука, который стоит посреди офиса.
- Его не знают ваши родные, возлюбленные, друзья, коллеги и случайные знакомые.
- Ваш пароль должен существенно отличаться от предыдущего, который вы использовали на этом сервисе.
Чего нельзя делать с паролем:
- Отправлять кому-то сообщением.
- Дублировать на других сервисах.
- Оставлять в свободном доступе, например, на бумажке в офисе.
Как легко использовать сложные пароли:
- Пользуйтесь генератором паролей — чтобы не придумывать их каждый раз.
- Сохраняйте сложные комбинации в менеджере паролей.
- Используйте парольные фразы — их легче запоминать.
- Придумайте систему генерирования паролей, чтобы каждый раз не приходилось придумывать комбинации и дублировать на разных ресурсах.
- Используйте устройство для безопасной аутентификации на поддерживающих сервисах (например, для электронных подписей).
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