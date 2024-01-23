Телеведущая Нового канала Леся Никитюк упрекнула любителям контента РФ, которые, несмотря на полномасштабную войну в Украине и те ужасы, что ежедневно творит страна-агрессор в ней, продолжают его потреблять.

Леся Никитюк обратилась к любителям российского контента

В Instagram-stories Леся поделилась графикой, в которой показано, что украинцы заплатили в бюджет РФ $5 млн за контент авторов страны-агрессора. Все дело в том, что россияне зарабатывают на украинских прослушиваниях или просмотрах, соответственно, платят налоги в казну своей страны.

Также показано, что за эти деньги РФ может приобрести 10 тыс. дронов, которыми они потом бомбят украинские города.

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Никитюк посвятила этот пост всем любителям российского контента, особо выделив тех, кто продолжает слушать предательницу Анну Asti.

— Всем “царицам” посвящается… Слушайте бл*ть дальше и плюйте на войну, — подчеркнула Леся.

Не обошлось и без юмора. Ведущая отметила, что лучше бы уже “волчицы” оставались, намекнув на Олега Винника. Также Леся подумала, как можно исправить ситуацию.

— Я завтра звоню лучшим музыкальным продюсерам страны, пусть делают с меня певицу, придется мне лично заставить некоторых людей наконец-то слушать украинские песни, — пошутила Никитюк.

Стоит отметить, что потребление российского контента в Украине — действительно проблема. Просматривая его в YouTube или слушая в Apple Music и на других стриминговых сервисах, россияне получают за это деньги.

Многие наши артисты регулярно призывают украинцев не делать этого, ведь последствия мы видим сами ежедневно. Недавно обратилась к любителям музыки РФ Злата Огневич. Певицу возмутило то, что 50% украинских музыкальных трендов на YouTube — это контент путинистов.