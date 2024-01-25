В работе предприятия Укрпочта заявили о сбое. Речь идет об цифровых услугах, но основные услуги сейчас доступны.

Сбой в работе Укрпочты: что известно

Так, о проблемах в работе заявили на Facebook-странице компании. Там отметили, что технический сбой касается IT-системы, и на устранение проблемы нужно время.

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Однако в отделениях Укрпочты клиенты могут получать основные услуги — это касается приема посылок и оплаты.

— В отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится позже. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание, — отметили в компании.

Впрочем, некоторые пользователи сети в комментариях под сервисом жалуются, что проблема выглядит куде серьезнее — это касается пропажи информации о посылках в личном кабинете пользователя.

— Сбой? Исчезла вся информация в кабинете, все истории отправок и шаблоны! Это вообще будет как-то восстановлено, или как в прошлый раз? — задается вопросом клиент Укрпочты.

Другие пользователи сети жалуются, что пропала информация с трек-номерами посылки — отследить их на этот момент невозможно онлайн. Система якобы показывает, что таких посылок не существует.

Также сообщается, что проблема в работе наблюдается и в системе Шлях — не исключено, что это кибератака со стороны России.