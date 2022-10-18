Сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok вводить вікові обмеження на контент. Тепер діти не зможуть вести і дивитися прямі трансляції.

Оновлення системи прямих трансляцій включає в себе підвищення віку – з 16 до 18 років. З 23 листопада 2022 року тільки користувачі старше 18 років зможуть вести лайви і заробляти на цьому гроші. Поки що діють старі правила.

– Щоб захистити наших користувачів, творців і підтримати їхнє благополуччя, ми постійно працюємо над розвитком застосовуваних нами заходів безпеки, – пояснюється в блозі TikTok.

Крім того, зараз трансляції відображаються у вкладці Для вас і на окремій сторінці, яку можу переглядати всі охочі. З 23 листопада їх будуть бачити тільки дорослі, тому автори повинні орієнтуватися на відповідну аудиторію.

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Таким чином можна зачіпати теми, які неприйнятні для дітей, оскільки вони будуть закриті для них.

Нагадаємо, наразі прямі ефіри можуть вести користувачі старше 16 років із умовою, що в них більше 1 тис. підписників.

Також платформа анонсувала нові інструменти для лайвів. Наприклад – нагадування про додавання заблокованих ключових слів.