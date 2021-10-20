В YouTube c 15 ноября начнется недельная акция по шоппингу YouTube Holiday Stream and Shop. Это означает, что пользователи сети смогут купить товар прямо из видео в прямом эфире.

Новая функция также позволит открывать каталог товаров, оценивать новые продукты, задавать вопросы и покупать понравившиеся вещи.

На YouTube Holiday Stream and Shop свои товары представят такие компании, как Walmart, Samsung и Verizon.

— Согласно исследованию, которое мы провели в сотрудничестве с Publicis и TalkShoppe, 89% зрителей согласны с тем, что в YouTube дают рекомендации, которым они могут доверять. В результате люди, совершающие покупки на YouTube, быстрее и увереннее принимают решения о ней — беспроигрышный вариант как для покупателей, так и для брендов, — сообщается в блоге Google.

Бета-тест проекта проводили в июле 2021 года, однако сейчас решили опробовать функцию на более широкой аудитории.

В июле YouTube презентовал новую функцию Super Thanks, которая позволяет оставлять чаевые авторам каналов, тем самым благодарить за видеоролики.

Размер вознаграждения от $2 до $50. Благодарные зрители будут подсвечиваться в комментариях, поэтому блогеры смогут их распознать.

Однако для того, чтобы получить Super Thanks, авторы видео должны быть участниками партнерской программы YouTube. Также разработчики обдумывают вариант, когда пользователь сам будет вводить сумму, которая ему подходит.