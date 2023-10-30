Инженерная компания Boston Dynamics научила говорить своего робопса по имени Спот с помощью чата GPT, превратив его в гида.

Теперь пучеглазый робот в шляпе и с усами умеет отвечать на вопросы с британским акцентом и проводить экскурсии. Он приглашает в путешествие и рассказывает о работе компании и ее проектах.

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— Зарядные станции, где роботы модели Спот отдыхают и подзаряжаются, — первый пункт, который интересует нас. Следуйте за мной, господа, — вежливо предлагает робопес в демонстрационном ролике.

Чтобы заставить Спота “говорить”, разработчики Boston Dynamics использовали чат GPT от OpenAI, а также некоторые модели больших языков с открытым исходным кодом, чтобы тщательно натренировать робота отвечать. Затем они приделали к робопсу динамик и добавили возможности преобразования текста в язык. Также конструкторы сделали так, чтобы он открывал “рот”, имитируя разговор.

Спота даже наделили несколькими персоналиями. Девайс может превратиться в модного дворецкого, археолога из 1920-х годов, подростка и шекспировского путешественника во времени. Он даже может быть саркастичным. Это стало понятно, когда робота попросили придумать хайку.

— Генератор тихо гудит в комнате, лишенной радости. Как и моя душа, — ответил робопес.

Главный инженер-программист Boston Dynamics Мэтт Клингенсмит рассказал, что команда прописала для Спота короткие сценарии по каждой из комнат, где он должен был провести экскурсии. Затем робот соединил их с изображениями, которые он получает с камер на манипуляторе и теле. Так у робопса появилось больше информации о том, что он видит, прежде чем генерировать реакцию.

Не обошлось и без сюрпризов. Когда команда спросила Спота о его родителях, он направился туда, где в офисе компании выставлены старые модели робопсов. Иногда искусственный интеллект придумывал факты. Так, например, он предположил, что робота конфигурации Stretch, предназначенного для перемещения коробок, создали для йоги.

— Дальнейшие исследования позволят углубить культурный контекст, общие знания и гибкость, которые могут быть полезными для многих задач робототехники. Если роботу можно будет ставить задачи, просто поговорив с ним, это сократит время на обучение системы, — прогнозирует Мэтт Клингенсмит.

Несмотря на то, что Спот выглядит довольно забавным в качестве гида, следует помнить, что это инженерное изобретение может открывать двери и шпионить за людьми. Его разрабатывали именно как инструмент для помощи полиции и военным.