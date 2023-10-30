Інженерна компанія Boston Dynamics навчила говорити свого робопса на імʼя Спот за допомогою чату GPT, перетворивши його на гіда.

Тепер робот у капелюсі, з вусами та витрішкуватими очима вміє відповідати на запитання з британським акцентом та проводити екскурсії. Він запрошує у подорож та розповідає про роботу компанії та її проєкти.

Зараз дивляться

– Зарядні станції, де роботи моделі Спот відпочивають і підзаряджаються, – перший пункт, що цікавить нас. Прямуйте за мною, панове, – ввічливо пропонує робопес у демонстраційному ролику.

Щоби змусити Спота “говорити”, розробники Boston Dynamics використали чат GPT від OpenAI, а також деякі моделі великих мов з відкритим вихідним кодом, щоби ретельно натренувати робота відповідати. Відтак вони прилаштували до робопса динамік та додали можливості перетворення тексту на мову. Також конструктори зробили так, щоби він відкривав “рот”, імітуючи розмову.

Спота навіть наділили кількома персоналіями. Девайс може перетворитися на ошатного дворецького, археолога з 1920-х років, підлітка та шекспірівського мандрівника в часі. Він навіть може бути саркастичним. Це стало зрозуміло, коли робота попросили придумати хайку.

– Генератор тихо гуде в кімнаті, позбавленій радості. Як і моя душа, – відповів робопес.

Головний інженер-програміст Boston Dynamics Метт Клінгенсміт розповів, що команда прописала для Спота короткі сценарії по кожній з кімнат, де він мав провести екскурсії. Потім робот поєднав їх із зображеннями, що він отримує з камер на маніпуляторі та тілі. Так у робопса зʼявилося більше інформації про те, що він бачить, перш ніж генерувати реакцію.

Не обійшлося і без сюрпризів. Коли команда спитала Спота про його батьків, він попрямував туди, де в офісі компанії виставлені старі моделі робопсів. Інколи штучний інтелект вигадував факти. Так, наприклад, він припустив, що робота конфігурації Stretch, призначеного для переміщення коробок, створили для йоги.

– Подальші дослідження дозволять поглибити культурний контекст, загальні знання та гнучкість, що можуть бути корисними для багатьох завдань робототехніки. Ящо роботу можна буде ставити завдання, просто поговоривши з ним, це скоротить час на навчання системи, – прогнозує Метт Клінгенсміт.

Попри те, що Спот має доволі потішний вигляд у якості гіда, слід памʼятати, що цей інженерний винахід може відчиняти двері і шпигувати за людьми. Його розробляли саме як інструмент для допомоги поліції та військовим.