Мир встретил Новый 2022 год и знаменитости не исключение. Кто-то встречал его с семью дома, кто-то заграницей, а кто-то на шумной вечеринке.

Как знаменитости встретили Новый год — читайте в подборке Факты ICTV.

Певица и главная героиня реалити Холостячка 2 Злата Огневич начала праздновать Новый год с семьей дома. После уютных посиделок она переоделась в вечернее платье и отправила на вечеринку. Там она гуляла в компании Надин Медведчук и Максима Тарапаты.

Также на шумной пати Новый год встречала телеведущая Леся Никитюк.

Со своей стороны шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво слал поздравления поклонникам из Турции, где он проводить новогодние каникулы.

Эктор отметил, что в Новом году нам точно понадобится здоровье.

Популярная украинская артистка Тина Кароль встречала Новый год в компании своего сына Вениамина.

Судя по сторис певица Надя Дорофеева праздновала дома с мужем Владимиром Дантесом. Также она показала поклонникам, как по видео-связи поздравляй с Новым годом семью Дмитрия Монатика.

Кстати, были и те, которые в новогоднюю ночь не отдыхали, а работали. В частности, Светлана Лобода, которая давала концерт.