Над Украиной заметили необычные вспышки. Многие могли предположить, что это НЛО, но эксперты в изучении космоса назвали реальную причину такого явления.

“НЛО” над Украиной 2 мая: подробности

Так, около 22.00 в сети начали появляться фото с таинственной вспышкой в небе. Необычное явление видели во многих областях Украины — Одесской, Киевской, Сумской и в западной части страны.

Многие начали предполагать, что это НЛО над Украиной, но эксперты развенчали все предположения. Как оказалось, это была часть ракеты от Илона Маска, которая стремительно падала.

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⚡️Знову таємничі об’єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024

— Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую ступень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion, — отметили в The Alpha Centauri.

Начало мая оказалось очень богатым на космические явления над Украиной — 1 мая в небе зафиксировали голубое сияние. Яркая вспышка осветила улицы и придомовые территории в городах многих областей, и через мгновенье исчезла. Вероятно, это был метеор — космическое тело сгорело в атмосфере. Тем более, что на конец апреля приходится метеорный поток Лириды.