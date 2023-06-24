Жаба, гадюка и попкорн: реакция украинцев на ситуацию в России

В России, вероятно, происходит попытка государственного переворота. Это произошло после того, как главарь ЧВК Вагнера решил пойти против военного руководства страны агрессора России.

Сначала он обвинил Минобороны РФ, что регулярная российская армия ударила по тыловым лагерям его наемников в ночь на 24 июня. Впоследствии он сообщил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу “сбежал” из Ростова-на-Дону.

Ближе к утру 24 февраля вагнеровцы сообщили, что взяли под контроль все военные объекты в Ростове. По словам Пригожина, его цель — Кремль и личные “разборки” с Шойгу.

Факты ICTV собрали самые остроумные реакции социальных сетей на события в России.

Жаба, гадюка и попкорн. Руководитель ОПУ и посол Украины в Германии отреагировали в эмоджи на происходящее в России.

Shoigu vs Prigozhin when? pic.twitter.com/kbR7THwmIp — Saint Javelin (@saintjavelin) June 24, 2023

Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что по лагерю его наемников войска Минобороны РФ нанесли ракетный удар. Он заявил, что собирается “идти на Москву”, но начал с Ростова.

В Москве и Ростовской области был введен план “Крепость”. Утром 24 июня диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и назвал Пригожина предателем.

В США считают, что бунт Пригожина является реальным и серьезным. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сказал, что администрация следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами относительно событий в России.