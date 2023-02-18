18 февраля в Украине заработал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Как его установить – читайте дальше на Фактах ICTV.

Что такое ChatGPT

Chat GPT – это система чат-ботов, способная активно участвовать в обсуждениях и генерировать ответы на запросы, как человек. Он умело подстраивается под стиль общения пользователя, пытаясь предугадать дальнейшие действия.

Как установить ChatGPT

Первый шаг. Скачать чат-бот на телефон

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Зайти на сайт OpenAI и зарегистрироваться.

Доступный простой вход через аккаунты Google или Microsoft. Но при желании можно ввести электронную почту вручную. После этого необходимо указать номер телефона и получить код регистрации.

Второй шаг. Необходимо ввести запрос после регистрации.

Сейчас чат-бот находится на стадии тестирования, поэтому он имеет ряд ограничений, которые следует учитывать при общении. Например, ChatGPT ничего не знает о мире после 2021 года и может избегать вопросов об актуальных событиях из-за “ограниченной базы знаний”.

Как пользоваться ChatGPT

Бывший руководитель министерства экономики Тимофей Милованов дал краткую инструкцию, как использовать ChatGPT.

— Первый вопрос, который многие задают “Кто такой… ?” – советует он.

После этого можно поиграться и попытаться переписать текст, который выдаст бот, как вам нравится.

— Можно использовать команды “замени это на это”, “добавь это”, “убери это”, “сделай текст более эмоциональным и человечным на 20%”, “перепиши текст в стиле Тараса Шевченко”, “по твоему мнению, чего не хватает в этом описании?”, — пишет Милованов.

Кроме того, он дал три подхода в использовании ChatGPT:

попросить что-нибудь сделать;

написать достаточно подробный и большой запрос;

написать запрос и попросить задать вам вопросы. После вашего ответа на вопросы чат-бота, он выполняет задание.

Примеры использования ChatGPT

Факты ICTV тоже решили пообщаться с чат-ботом и ввели три разных запроса: “Кто такой Тарас Шевченко?”; “Что такое ветер?” и “Напиши стихотворение об Ангелине (здесь можно указывать любое имя). Следует отметить, что ChatGPT имеет некий поэтический талант и создает неплохие стихи.