Компания Apple выпустит огромное количество новых устройств до конца 2021 года. Об этом сообщили эксперты из MacWorld.

iPhone — это всегда самая крупная новинка года, и iPhone 13 — не исключение. Смартфон покажут в средине сентября во время презентации Apple. Новая модель будет очень похожа на прошлогодний iPhone 12, но с меньшим вырезом на экране для камер. Среди остальных улучшений — новая камера, дисплей ProMotion с частотой 120 Гц, и функция постоянно включенного дисплея.

Новые беспроводные наушники AirPods 3 покажут на презентации Apple 2021 в сентябре, вместе с iPhone 13. Главные изменения коснутся дизайна — они будут компактнее предшественников.

Новенький умные часы Apple Watch Series 7 также покажут на осеннем мероприятии. Изменения коснутся и дизайна — грани станут плоскими, а корпус будет тоньше. Компания также изменит размеры часов — они появятся на полках в версиях 41 мм и 45 мм.

По данным инсайдеров, компания представит iPad 9 в октябре 2021 года. Планшет может получить чипсет A12 или A13 Bionic, которые производятся для iPhone. Рамки вокруг дисплея тоже планируют уменьшить.

Компактный планшет iPad mini 6 получит экран Liquid Retina и встроенный Touch ID в боковую кнопку. Среди остальных параметров — 8,3-дюймовый дисплей, процессор A15 и USB-C.

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Стилус Apple Pencil 3 также покажут в октябре, и он предназначен для планшетов компании. Подробностей о нем не так уж и много.

Релиз нового MacBook Pro запланирован на ноябрь этого года. В продаже будет сразу две версии. Они отличаются размерами 14 и 16 дюймов. Рамки вокруг дисплеев заметно уменьшатся, а портов на корпусе ноутбуков заметно прибавится — речь идет о HDMI, Thunderbolt и MagSafe.

Компактный компьютер Mac mini покажут в ноябре. Среди главных изменений — новый процессор M1X и тонкий корпус. Устройство получит сразу четыре порта Thunderbolt, до 64 ГБ оперативной памяти и кабель питания в стиле iMac.