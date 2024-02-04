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Не хотят его расстраивать: Маск принимает наркотики вместе с топ-чиновниками Tesla и SpaceX

4 февраля 2024, 16:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск принимает запрещенные наркотические вещества вместе с членами совета директоров Tesla и SpaceX. Впрочем, расследований внутри компаний по этому поводу не проводилось.

Маск принимает наркотики с руководителями Tesla и SpaceX: что известно

Так, об употреблении запрещенных веществ заявило издание Wall Street Journal. Их утверждения основаны на словах свидетелей, которые также были на вечеринках топ-чиновников и миллиардера.

Правда, с кем именно из совета директоров Tesla Илон употреблял наркотики, не сообщается. По данным инсайдеров, топ-менеджеры идут на этот шаг, чтобы не расстраивать Илона.

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— Он для них зарабатывает много денег. Тем более, они не хотят рисковать потерей социального капитала, полученного от близости к Маску, что для некоторых из них сравнимо связям с королем, — отмечают инсайдеры.

Напомним, что в начале 2024 года уже появлялась информация о том, что Маск посещает закрытые вечеринки, во время которых употребляет наркотические вещества. Известно, что миллиардер любит ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы. Правда, сам Маск пока никак не отреагировал на заявления о нем в сети. Но адвокат миллиардера заявил, что глава корпораций постоянно проходит проверки на наличие наркотиков в организме.

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Источник
The Wall Street Journal
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