Вечером 21 января популярный в Украине интернет-банкинг Монобанк подвергся мощной атаке хакеров.
Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский на своем Telegram-канале.
IT-специалисты начали устранять неполадки, чтобы в максимально оперативные сроки вернуть опции компании для своих пользователей.
— Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос.
Я хочу сказать большое спасибо нашей IT-команде, стоящей на страже нашей IT-инфраструктуры, — обозначил бизнесмен.
После этой новости DDoS-атака возобновилась.
Гороховский подчеркнул, что Монобанк одна из самых атакованных ИТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно.
Напомним, в последний раз о DDoS-атаке на Монобанк стало известно два дня назад.