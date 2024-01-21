Вечером 21 января популярный в Украине интернет-банкинг Монобанк подвергся мощной атаке хакеров.

Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский на своем Telegram-канале.

IT-специалисты начали устранять неполадки, чтобы в максимально оперативные сроки вернуть опции компании для своих пользователей.

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— Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос.

Я хочу сказать большое спасибо нашей IT-команде, стоящей на страже нашей IT-инфраструктуры, — обозначил бизнесмен.

После этой новости DDoS-атака возобновилась.

Гороховский подчеркнул, что Монобанк одна из самых атакованных ИТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно.

Напомним, в последний раз о DDoS-атаке на Монобанк стало известно два дня назад.