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Інтернет

Монобанк знову зазнав DDoS-атаки – Гороховський

21 Січня 2024, 23:20
Катерина Білоброва редакторка стрічки
Монобанк
Джерело: Pexels

Увечері 21 січня популярний в Україні інтернет-банкінг Монобанк зазнав потужної атаки хакерів.

Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський на своєму Telegram-каналі.

IT-фахівці почали усувати проблеми, щоб у максимально оперативні терміни повернути опції компанії для своїх користувачів.

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— Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос.
Я хочу сказати велике спасибі нашій IT-команді, яка стоїть на варті нашої IT-інфраструктури, – зазначив бізнесмен.

Після цієї новини DDoS-атака поновилася.

Гороховський наголосив, що Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно.

Нагадаємо, востаннє про DDoS-атаку на Монобанк стало відомо два дні тому.

Теги
монобанк Хакери Хакерські атаки
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