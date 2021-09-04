Вертолет-беспилотник Ingenuity готовится совершить автономный полет на Марсе

Вертолет-беспилотник Ingenuity, что прилетел на Марс вместе с марсоходом Perseverance, в 13 раз совершит полет над Красной планетой в 17.08 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 3.08 по киевскому времени).

Дрон пролетит над районом Южная Сейта в кратере Езеро и сделает фото местности. Это представляет интерес с геологической точки зрения.

— Мы будем проводить полет на более низкой высоте — 8 метров по сравнению с 10 метрами в ходе 12-го полета, — говорится в сообщении лаборатории реактивного движения NASA.

Снимать дрон будет в другом направлении, чем раньше, для планирования маршрута марсохода.

Дальность полета составит 210 м по сравнению с 450 м в ходе 12-го полета.

Скорость также снизят с 4,3 до 3,3 м в секунду по сравнению с предыдущей миссией. Продолжительность составит 161 сек. Будет сделано 10 фотографий местности, которые будут переданы марсохода, а затем ретранслировать на Землю.

За все время пребывания на Красной планете вертолет, сделав уже 12 полетов, пролетел в целом 2,67 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 22 мин. В 9-й раз он пролетел 625 м.

Напомним, что в начале августа Perseverance не смог добыть необходимые образцы породы, потому что они просто бесследно исчезли во время бурения. Известно, что агентство потратило на эту миссию девять лет и $2 млрд.