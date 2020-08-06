Солнечное затмение 2027 будет одним из самых масштабных астрономических явлений в течение последующих лет.

2 августа 2027 года люди смогут увидеть полное затмение Солнца, которое продлится 6 минут и 20 секунд.

Астрономы отмечают, что солнечное затмение 2027 будет самым продолжительным с 1991 года и по 2114.

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Уникальности явлению придает то, что Луна, который закроет собой Солнце, отбросит свою тень на Землю.

Уже определена страна, где солнечное затмение 2027 будет видно лучше всего — Египет, в частности Долина царей.

Также за явлением можно будет наблюдать в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Саудовской Аравии и Йемене.

Солнечные и лунные затмения 2020

В 2020 году перечень солнечных и лунных затмений был достаточно большим.

В конце года, 14 декабря, астрономы прогнозируют полное солнечное затмение.

Полная фаза будет заметной в странах Южной Америки.

Источник: Forbes