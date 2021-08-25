Вертолет NASA Ingenuity снова заснял Марс с высоты птичьего полета. Это уже 12-й полет космического аппарата на Красной Планете.

16 августа вертолет совершил взлет для разведки района Южная Сайта кратера Езеро для марсохода NASA Perseverance, чтобы тот выбрал оптимальный маршрут для передвижения.

Основные задачи Perseverance — это поиск признаков древней марсианской жизни и сбор образцов для будущего возвращения на Землю.

Ровер направится в район Южной Сайты, где команда миссии надеется найти камни для сбора образцов.

Этот регион на Марсе считается труднопроходимым, о чем свидетельствует видео с Ingenuity. На кадрах показан вертолет, летящий над волнистыми песчаными дюнами и валунами.

Аппарат совершил крейсерский полет на высоте 10 метров и преодолел 450 метров.

Напомним, что в начале августа марсоход Perseverance не смог собрать образцы с поверхности Марса, но астронавты NASA надеются на успешные попытки в будущем. Космическое агентство потратило девять лет и около $2 млрд на бурение и хранение образцов марсианских пород, но ровер потерял образцы во время бурения скалы.

Астронавты NASA занимаются решением этой проблемы — крайне важно не допустить повторения инцидента.

Источник: NASA

Фото: NASA