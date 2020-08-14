Пентагон начнет расследовать случаи появления НЛО — CNN

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что Пентагон формирует рабочую группу, которая будет исследовать появление неопознанных летающих объектов (НЛО).

Предполагается, что курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Официальное заявление о формировании группы будет через несколько дней.

Ранее во время предыдущих этапов исследованием и изучением НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.

Читайте: НЛО в Украине: как часто появляются и какие регионы привлекают аномальное

Пентагон уже заявлял, что пилоты ВМС сталкивались с НЛО. В частности, семь таких случаев произошли в 2013-2014 годах, еще один — в 2019-м. Их зафиксировали над Атлантическим океаном и записали как доклады об опасных ситуациях.

В одном из них пилот описал, как 26 марта 2014 года над Атлантическим океаном у Вирджинии-Бич видел серебряный предмет размером с чемодан, который также зафиксировали радары.