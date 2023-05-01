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Кабмин предлагает ликвидировать комиссию по азартным играм — законопроект

1 мая 2023, 18:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Казино
Источник: Pexels

Министерство цифровой трансформации Украины предлагает ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало законопроект № 9256, а потому он уже отправился на рассмотрение в парламент.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале, что после поддержки депутатами решение позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий. То есть процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

— Также организационные изменения позволят быстро внедрить IT-систему онлайн-мониторинга, которая поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства, — добавил Федоров.

Законопроект № 9256 зарегистрировали в Раде, однако его текст пока что отсутствует.

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Теги
Азартні ігри Законопроект Мінцифри
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