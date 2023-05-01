Міністерство цифрової трансформації України пропонує ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та автоматизувати видання гральної ліцензії. Уряд підтримав законопроєкт № 9256, а тому він уже вирушив на розгляд до парламенту.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram-каналі, що після підтримки депутатами рішення дасть змогу прибрати людський фактор у виданні ліцензій. Тобто процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

– Також організаційні зміни дадуть змогу швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави, – додав Федоров.

Законопроєкт № 9256 зареєстрували в Раді, проте його тексту поки що немає.