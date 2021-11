Google по ошибке разместил фото Pixel 4A в своем магазине

Похоже, Google по ошибке опубликовал изображение Pixel 4A в своем канадском магазине.

Смартфон, показанный на фотографии, имеет камеру, которую ранее можно было увидеть на утечках.

Также эксперты обратили внимание, что на экране есть дата 12 мая, что является довольно убедительным подтверждением того, что Google первоначально планировал представить Pixel 4A во время своей ежегодной конференции разработчиков, прежде чем она была отменена из-за пандемии Covid-19.

Google just put a photo of the Pixel 4A on its store https://t.co/7hDZH8OiSK pic.twitter.com/paJQqTlkTT

— The Verge (@verge) July 13, 2020