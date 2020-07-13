Google по ошибке разместил фото Pixel 4A в своем магазине

Похоже, Google по ошибке опубликовал изображение Pixel 4A в своем канадском магазине.

Смартфон, показанный на фотографии, имеет камеру, которую ранее можно было увидеть на утечках.

Также эксперты обратили внимание, что на экране есть дата 12 мая, что является довольно убедительным подтверждением того, что Google первоначально планировал представить Pixel 4A во время своей ежегодной конференции разработчиков, прежде чем она была отменена из-за пандемии Covid-19.

Google just put a photo of the Pixel 4A on its store https://t.co/7hDZH8OiSK pic.twitter.com/paJQqTlkTT — The Verge (@verge) July 13, 2020

Также есть информация, что аппарат прошел через Федеральную комиссию по связи США в прошлом месяце. Это еще один признак того, что выпуск смартфона приближается.

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В сеть слили фото Google Pixel 5

Изображение Google Pixel 5 слили в сеть за три месяца до официальной презентации.

На рендерах видны особенности дизайна смартфона. В частности, нехарактерный вид фронтальной панели и конфигурация модуля основной камеры.