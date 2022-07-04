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Пенсионное удостоверение и вид на жительство: Минцифра тестирует новые документы в Дії

4 июля 2022, 12:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пенсионное удостоверение и вид на жительство: Минцифра тестирует новые документы в Дії
Источник: Мінцифри

Уже скоро граждане Украины смогут воспользоваться пенсионным удостоверением и видом на временное или постоянное проживание в приложении Дія.

В Минцифры сообщили, что сейчас работают над разработкой цифровых документов, также они просят украинцев приобщиться к совместной работе.

Для тестирования пенсионного удостоверения нужно его иметь в виде платежной карты или пластиковое. Оно должно быть выдано с 2014 года.

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Для тестирования вида на временное или постоянное проживание нужно иметь:

  • Удостоверение в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданное после 25 апреля 2018 года.
  • Банковский счет для авторизации в Дії через BankID, а также смартфон с NFC.

Для того, чтобы стать бета-тестировщиком новых услуг в Дії, необходимо зарегистрироваться тут.

— Рассказывайте друзьям и знакомым. Строим цифровое государство вместе, — отметили в Минцифры.

Ранее мы писали, что в Украине заработала грантовая программа єРобота, с помощью которой украинцы смогут получить финансирование от государства для поддержки бизнеса.

Заявку на получение гранта с 1 июля можно подать через приложение Дія.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
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