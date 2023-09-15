Почему ZEN.COM — это ваша финансовая свобода за границей

Европейский инновационный сервис ZEN.COM — это мобильность и скорость любых операций с валютой. Теперь он доступен и в Украине. С июля 2023 года украинцы могут воспользоваться его преимуществами. В приложении легко зарегистрироваться независимо от того, в Украине вы или за рубежом.

Хотите узнать больше об удобных международных переводах и других преимуществах ZEN.COM? Тогда наш материал именно для вас.

Как попробовать сервис ZEN.COM

Стать клиентом сервиса просто. Скачайте на телефон приложение ZEN.COM и пройдите процедуру регистрации. Для этого понадобится только доступ к интернету и данные вашей ID-карты или паспорта для выезда за границу. После ввода необходимой информации у вас появится виртуальная ZEN MasterCard. Она привязана к мультивалютному счету с номером IBAN.

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Физическую версию карты вы также можете заказать прямо в приложении. С ней вы не будете волноваться о снятии наличных в других странах и быстрой оплате товаров и услуг.

Пластиковая ZEN MasterCard имеет сертификат защиты Digital First. Это предполагает, что на поверхность карты не переносится информация о ней. Ее может узнать только владелец в приложении. На изготовление и доставку традиционной карты требуется от 5 до 7 рабочих дней. Пересылка возможна в странах Европейской экономической зоны.

Какие финансовые операции доступны в ZEN.COM

Сервис дает возможность своим пользователям:

выгодно и по самому низкому курсу обменивать валютные средства;

получать и самим переводить деньги;

привязать карты к виртуальному кошельку;

оплачивать покупки и услуги;

заказать одну или более физических карт.

В ZEN.COM все операции занимают минимум времени — обычно до нескольких секунд. К тому же неучтенные комиссии и другие платежи не взимаются. Это особенно удобно, когда вы спешите.

Что еще вы получаете с ZEN.COM

После регистрации у вас есть единый счет для всех операций. Он позволяет переводить, снимать или менять более 29 валют. Больше не нужно открывать отдельный счет для британских фунтов или польских злотых, ведь все они в одном месте.

Чтобы пополнить счет, можно:

перечислить деньги с другой карты MasterCard, VISA или счета;

внести средства наличными в терминале Planet Cash или через Paysafecash.

Для пополнения в смартфоне выберите соответствующую опцию в приложении и введите нужную сумму. Для перечисления на другой счет, а не карту, нужно узнать ФИО получателя и номер счета.

Оцените работу ZEN.COM на собственном опыте. Обменивайте валюту и переводите деньги близким без скрытых комиссий прямо с телефона. Полная информация — по ссылке zen.com.