Чому ZEN.COM — це ваша фінансова свобода за кордоном

Європейський інноваційний сервіс ZEN.COM — це мобільність та швидкість будь-яких операцій з валютою. Тепер він доступний і в Україні. З липня 2023 року українці можуть скористатися його перевагами. У застосунку легко зареєструватися незалежно від того, в Україні ви чи за кордоном.

Хочете дізнатися більше про зручні міжнародні перекази та інші переваги ZEN.COM? Тоді наш матеріал саме для вас.

Як спробувати сервіс ZEN.COM

Стати клієнтом сервісу просто. Завантажте на телефон застосунок ZEN.COM та пройдіть процедуру реєстрації. Для цього знадобиться тільки доступ до інтернету та дані вашої ID-картки чи паспорту для виїзду за кордон. Після введення необхідної інформації у вас з’явиться віртуальна ZEN MasterCard. Вона прив’язана до мультивалютного рахунку з номером IBAN.

Зараз дивляться

Фізичну версію картки ви також можете замовити прямо в застосунку. З нею ви не будете хвилюватися про зняття готівки в інших країнах та швидку оплату товарів і послуг.

Пластикова ZEN MasterCard має сертифікат захисту Digital First. Це передбачає, що на поверхню картки не переноситься інформація про неї. Її може дізнатися тільки власник у застосунку. На виготовлення та доставку традиційної картки потрібно від 5 до 7 робочих днів. Пересилання можливе у країнах Європейської економічної зони.

Які фінансові операції доступні в ZEN.COM

Сервіс дає можливість своїм користувачам:

вигідно та за найнижчим курсом обмінювати валютні кошти;

отримувати та самим переказувати гроші;

прив’язати картки до віртуального гаманця;

оплачувати покупки та послуги;

замовити одну чи більше фізичних карток.

У ZEN.COM всі операції займають мінімум часу — зазвичай до кількох секунд. До того ж невраховані комісії та інші платежі не стягуються. Це особливо зручно, коли ви поспішаєте.

Що ще ви отримуєте із ZEN.COM

Після реєстрації ви маєте єдиний рахунок для всіх операцій. Він дозволяє переказувати, знімати чи міняти понад 29 валют. Більше не потрібно відкривати окремий рахунок для британських фунтів чи польських злотих, адже всі вони в одному місці.

Щоб поповнити рахунок, можна:

перерахувати гроші з іншої картки MasterCard, VISA чи рахунку;

внести кошти готівкою у терміналі Planet Cash або через Paysafecash.

Для поповнення у смартфоні виберіть відповідну опцію в застосунку та введіть потрібну суму. Для перерахування на інший рахунок, а не картку, потрібно дізнатися ПІБ отримувача та номер рахунку.

Оцініть роботу ZEN.COM на власному досвіді. Обмінюйте валюту та переказуйте гроші близьким без прихованих комісій просто з телефона. Повна інформація — за посиланням zen.com.