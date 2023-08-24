Как выгодно отправить деньги в Украину: сервис ZEN.COM

Европейский финансово-технический проект ZEN.COM с июля 2023 года предоставляет украинцам возможность дешево и удобно отправлять деньги из европейских и других стран мира в Украину. Как воспользоваться услугой — рассказываем далее.
ZEN.COM: как быстро получить средства
Воспользоваться мобильным приложением ZEN.COM и перевести деньги в Украину могут как владельцы карты ZEN Mastercard®, так и клиенты любых других финансовых учреждений.
Для владельцев счетов и карт ZEN Mastercard® доступны особые привилегии — возможность открыть уникальный счет в мультивалюте. Это означает, что перевести деньги можно в USD или EUR, PLN или GBP, а также воспользоваться одной из 25 других валют.
Открыть счет можно прямо в мобильном приложении. Вам не понадобится идти в банк и собирать кучу документов, поэтому процедура займет всего несколько минут.
Просто скачайте ZEN.COM на свой персональный гаджет и пройдите несложную регистрацию — мультивалютный счет открывается мгновенно!
Получить деньги в Украине очень просто: воспользуйтесь одной из доступных систем переводов:
- ZEN Buddies;
- SWIFT;
- PrivatMoney;
- SEPA.
О каждой из них расскажем подробнее.
Система ZEN Buddies
Использовать эту систему переводов удобно и выгодно, однако как отправитель, так и получатель должны быть пользователями сервиса ZEN.COM. Вся процедура будет занимать буквально 2-3 минуты.
Чтобы отправить необходимую сумму, достаточно лишь указать номер телефона получателя — перевод будет выполнен автоматически.
Система переводов SWIFT
Это один из самых популярных способов получить международный перевод. Его особенность заключается в том, что уплату комиссионного вознаграждения за отправку средств можно возложить на получателя или поделить между получателем и отправителем:
- в первом случае используйте SWIFT OUR;
- во втором — SWIFT SHA.
Переводы из PrivatMoney
Самый выгодный и простой способ получить деньги из-за рубежа в Украине. Благодаря сотрудничеству ZEN.COM и PrivatMoney до 18.11.2023 комиссия за переводы не будет начисляться, поэтому ни отправитель, ни получатель не будут тратить лишних средств.
В Украине получить деньги можно в трех валютах на выбор:
- доллары США;
- евро;
- гривни.
Разработчики сообщают, что совсем скоро появится возможность получать переводы и у польских злотых.
Для отправки средств в Украину достаточно указать ФИО получателя и номер его карты или счета. Переводы PrivatMoney через ZEN.COM — это выгодно, быстро и просто!
Услуга предоставляется при сотрудничестве сервиса ZEN.COM с Приватбанком — лидером украинского рынка по предоставлению банковских услуг.
Система переводов SEPA
Это достаточно простой и удобный способ получить в Украине средства из-за рубежа, однако подходит он лишь тем, кто делает переводы в евровалюте.
Система SEPA актуальна для работы со счетами, которые открыты в Европейской экономической зоне, и используется не всеми украинскими финансовыми учреждениями.
Больше информации об особенностях работы мобильного приложения и получения средств из-за рубежа в Украине доступно на сайте zen.com.