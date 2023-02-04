iTunes — программа-медиаплеер, которая применяется для загрузки, хранения, прослушивания и упорядочения музыкальных и видеофайлов на iPhone.
Бывают случаи, когда нужно залить треки или видео на iPhone с iTunes, но приложение не видит смартфон. Первое, что нужно сделать, это выяснить источник проблемы.
При нормальной работе, если iPhone включен и подключен к компьютеру, он должен появиться в программе Finder или iTunes. Если этого не происходит, появляется неизвестная ошибка или ошибка 0xE проблему можно решить самостоятельно.
Факты ICTV узнавали, почему iTunes не видит iPhone и как самостоятельно решать проблему.
Почему iTunes не видит iPhone: причины
Поврежденный кабель USB
Возможно проблема не в смартфоне или программе, а в вашем кабеле USB. Если при подключении к ПК приложение не видит ваш телефон, убедитесь, что кабель исправен.
Проверить это просто, подсоедините iPhone к кабелю и включите в зарядное устройство. Если зарядка пошла, значит с кабелем все хорошо. В противном случае стоит просто заменить его на новый.
Более того, проблема может возникнуть, если вы используете неоригинальный шнур USB. В таком случае iTunes может отказываться читать смартфон.
Поврежденный порт вашего ПК
Проблема может быть связана с вашим компьютером, его USB-портом. По возможности попробуйте воспользоваться другим ПК и портом.
Также советуем проверить зарядный порт на нижней панели iPhone или порт на вашем компьютере на наличие загрязнений.
Если порты грязные, очистите их с помощью ушной палочки и попробуйте подключить снова.
Вы не позволили iPhone подключиться
Вспомните, когда мы подключаем смартфон к компьютеру, на экранах гаджетов появляется надпись Доверять этому ПК?
Если вы случайно нажали Не доверять, iTunes физически не сможет увидеть телефон!
Поэтому вам необходимо перезагрузить устройства, подключить смартфон к ПК и нажать Доверять.
Проблема в работе ПК или iPhone
Типичная ситуация — ваш телефон или компьютер начали тормозить и зависать. Если одно из устройств поймал глюк iTunes не сможет увидеть iPhone.
Однако эта проблема легко решается, достаточно перезагрузить устройства и обновить их до последней версии iOS.
После обновления, попробуйте снова подсоединить смартфон к ПК и проверьте, видит ли теперь iTunes ваш iPhone.
Сбой в работе iTunes
Это также может стать причиной проблемы. Если в самой программе начался сбой, iTunes физически не увидит ваш смартфон.
Решать проблему очень просто:
- Удалите приложение с компьютера.
- Перезагрузить ПК.
- Скачать свежую версию iTunes с официального ресурса разработчика.
- Установить ее на свой компьютер.
- Попробуйте подсоединить смартфон.
Конфликт между другими устройствами
Если к компьютеру подключены другие устройства, например, принтер, модем, колонки, наушники и тому подобное, они могут стать причиной проблемы.
Дело в том, что другие гаджеты могут помешать корректной синхронизации и работе iTunes и Apple. Что же делать в таком случае?
Ответ очевиден, просто отсоедините от ПК все сторонние устройства и подсоедините iPhone.
Что делать, если iTunes все равно не видит iPhone?
Если вы все перепробовали, но ничего не помогло, стоит обратиться в сервисный центр Apple. Специалисты помогут выяснить причины и попытаются вам помочь!