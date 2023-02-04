iTunes — программа-медиаплеер, которая применяется для загрузки, хранения, прослушивания и упорядочения музыкальных и видеофайлов на iPhone.

Бывают случаи, когда нужно залить треки или видео на iPhone с iTunes, но приложение не видит смартфон. Первое, что нужно сделать, это выяснить источник проблемы.

При нормальной работе, если iPhone включен и подключен к компьютеру, он должен появиться в программе Finder или iTunes. Если этого не происходит, появляется неизвестная ошибка или ошибка 0xE проблему можно решить самостоятельно.

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Факты ICTV узнавали, почему iTunes не видит iPhone и как самостоятельно решать проблему.

Почему iTunes не видит iPhone: причины

Поврежденный кабель USB

Возможно проблема не в смартфоне или программе, а в вашем кабеле USB. Если при подключении к ПК приложение не видит ваш телефон, убедитесь, что кабель исправен.

Проверить это просто, подсоедините iPhone к кабелю и включите в зарядное устройство. Если зарядка пошла, значит с кабелем все хорошо. В противном случае стоит просто заменить его на новый.

Более того, проблема может возникнуть, если вы используете неоригинальный шнур USB. В таком случае iTunes может отказываться читать смартфон.

Поврежденный порт вашего ПК

Проблема может быть связана с вашим компьютером, его USB-портом. По возможности попробуйте воспользоваться другим ПК и портом.

Также советуем проверить зарядный порт на нижней панели iPhone или порт на вашем компьютере на наличие загрязнений.

Если порты грязные, очистите их с помощью ушной палочки и попробуйте подключить снова.

Вы не позволили iPhone подключиться

Вспомните, когда мы подключаем смартфон к компьютеру, на экранах гаджетов появляется надпись Доверять этому ПК?

Если вы случайно нажали Не доверять, iTunes физически не сможет увидеть телефон!

Поэтому вам необходимо перезагрузить устройства, подключить смартфон к ПК и нажать Доверять.

Проблема в работе ПК или iPhone

Типичная ситуация — ваш телефон или компьютер начали тормозить и зависать. Если одно из устройств поймал глюк iTunes не сможет увидеть iPhone.

Однако эта проблема легко решается, достаточно перезагрузить устройства и обновить их до последней версии iOS.

После обновления, попробуйте снова подсоединить смартфон к ПК и проверьте, видит ли теперь iTunes ваш iPhone.

Сбой в работе iTunes

Это также может стать причиной проблемы. Если в самой программе начался сбой, iTunes физически не увидит ваш смартфон.

Решать проблему очень просто:

Удалите приложение с компьютера. Перезагрузить ПК. Скачать свежую версию iTunes с официального ресурса разработчика. Установить ее на свой компьютер. Попробуйте подсоединить смартфон.

Конфликт между другими устройствами

Если к компьютеру подключены другие устройства, например, принтер, модем, колонки, наушники и тому подобное, они могут стать причиной проблемы.

Дело в том, что другие гаджеты могут помешать корректной синхронизации и работе iTunes и Apple. Что же делать в таком случае?

Ответ очевиден, просто отсоедините от ПК все сторонние устройства и подсоедините iPhone.

Что делать, если iTunes все равно не видит iPhone?

Если вы все перепробовали, но ничего не помогло, стоит обратиться в сервисный центр Apple. Специалисты помогут выяснить причины и попытаются вам помочь!