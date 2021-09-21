Осеннее равноденствие 2021: Google создал новый дудл и пожелал украинцам счастливой осени

В 2021 году на 22 сентября пришлось осеннее равноденствие. По этому случаю Google выпустил гармоничный дудл.

На ярком дудле изображен осенний ежик, который улыбаясь шагает вперед на встречу волшебном времени года.

День осеннего равноденствия — это день, когда осень полноправно вступает в свои права в северном полушарии Земли. Так, продолжительность дня заметно уменьшается, а ночь становится длиннее.

Почему Google поздравил украинцев с осенью 22-го сентября

Все мы хорошо знаем, что одна из четырех времен года — осень — начинается с 1 сентября. Однако астрономические эксперты склоняются к другому мнению.

Ведь астрономическая осень начинается именно с осеннего равноденствия, то есть 22-23 сентября и продолжается до зимнего солнцестояния — 21-22 декабря.

Интересно, что в это время для жителей южного полушария Земли наступает весеннее равноденствие. Оно приносит людям потепление, тогда как в северном полушарии начинает господствовать холод.

По данным астрологов, в этот день солнце располагается над экватором Земли. Таким образом полушария планеты получают одинаковое количество солнечного света, и продолжительность дня и ночи также одинакова. Затем дневной свет стремительно будет уменьшаться.

Астрологи рекомендуют в день осеннего равноденствия завершить все важные дела и составить планы на будущее.

Также в этот день принято угощать родных и близких кашей из зерна нового урожая, пирогами с яблоками и медом, чтобы урожай следующего года был богатым.