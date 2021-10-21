Уже 31 октября наступит самая жуткая ночь года — Хэллоуин. День, когда многие примеряют на себя образы ведьм, клоунов, вампиров, принцесс и многих других персонажей из фильмов и сериалов.

Для полного завершения образа необходим макияж, который не всегда получается сделать с помощью профессионала. Однако это не проблема, поскольку с базовым набором косметики вы сможете справиться самостоятельно. Как сделать легкий макияж на Хэллоуин — далее в материале.

Полуночная ведьма

Для этого макияжа вам понадобятся тени любого подходящего оттенка, черная помада, румяна и белый грим.

Сперва акцентируем внимание на глазах — наносим тени и рисуем стрелки. Далее красим губы черной помадой или мягким карандашом. Тщательно прорисовываем скулы и контурируем подбородок. Акцент в этом макияже на лоб, на котором нам необходимо нарисовать белым гримом месяц.

Последний штрих — точечки или звездочки под глазами.

Клоун Pennywise

Для этого образа вам понадобятся тональный крем, подводка, красная помада, черные и красные тени, белая база под тени или грим.

После того, как вы нанесли основу на лицо, можно приступать к оформлению образа. Первое, что необходимо сделать — нанести тени любого красного оттенка на складку века и нижнее веко, далее наносим черные тени.

Для завершения макияжа глаз потребуется белая основа под тени или грим, который необходимо нанести на их уголки.

Красными тенями или помадой рисуем нос как у кота и обводим его по контуру черной подводкой. После этого наносим блики белым гримом.

Рисуем широкую улыбку красной помадой и обводим ее с помощью подводки или черного карандаша. Далее — растушевываем два цвета с помощью теней и кисти.

С помощью помады делаем шрамы от губ до глаз и над бровями, границы которых корректируем кистью.

Уэнздей Аддамс

Еще один легкий макияж на Хэллоуин — образ Уэнздей Аддамс. Для него нам понадобятся тональный крем, черные, темно-коричневые, серо-коричневые и красные тени, черный карандаш, тушь и коричневая помада.

Сперва необходимо начать с глаз — наносим красные тени и темно-коричневые по краям. Черным карандашом рисуем небольшие стрелки и растушевываем их.

Наносим тон и выбеливаем цвет лица. Рисуем серо-коричневыми тенями скулы и делаем нос уже. Прокрашиваем ресницы, также можно воспользоваться накладными. Финальный шаг — коричневая помада на губы.