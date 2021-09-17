17 сентября отмечают день ангела Елены. Это имя греческого происхождения и переводится как солнечный луч или солнечный свет.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС, для того, чтобы вы смогли поздравить обладательниц этого имени.

Поздравления с днем ангела Елены в открытках

Поздравления с днем ангела Елены в СМС

***

Пусть будет счастье неизменно

В день ангела сегодня, Лена,

Пускай тебя удача ждет

И все хорошее придет!

Желаю счастье отыскать,

И жизнь твою не променять,

А цельно и разумно жить,

И только искренне любить!

***

Лена, именины вновь настали,

Что же этот праздник принесет?

Мы бы только лучшего желали —

Пусть всегда тебя удача ждет.

***

Елена — избранная, светлая.

В день именин в большой судьбе

Любви желаю беззаветной я,

Добра и радости тебе!

Ты — чудо, и нежна, и ласкова,

Одна такая средь людей!

Так будь, как в сказках, ты прекрасною,

Премудрой, хоть и без затей.

***

С Днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю,

Добра, удачи и любви

От всего сердца я желаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид,

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

Значение имени Елена

Чаще всего Елена обладает непростым характером, однако знает, как правильно им распоряжаться. Она эмоциональная, влюбчивая, активная, впечатлительная, невнимательная и жизнерадостная.

Обладательница этого имени пользуется авторитетом среди коллег и является работоспособной. Она любит быть лидером и хорошо справляется с этой ролью. Уважает других людей и не выносит одиночество.

Елена прекрасная хозяйка и замечательная мама. К своей второй половинке требовательна и часто бывает капризна, однако показывает это уже вначале отношений.