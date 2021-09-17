17 сентября отмечают день ангела Елены. Это имя греческого происхождения и переводится как солнечный луч или солнечный свет.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Елены в открытках и СМС, для того, чтобы вы смогли поздравить обладательниц этого имени.
Поздравления с днем ангела Елены в открытках
Поздравления с днем ангела Елены в СМС
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Пусть будет счастье неизменно
В день ангела сегодня, Лена,
Пускай тебя удача ждет
И все хорошее придет!
Желаю счастье отыскать,
И жизнь твою не променять,
А цельно и разумно жить,
И только искренне любить!
***
Лена, именины вновь настали,
Что же этот праздник принесет?
Мы бы только лучшего желали —
Пусть всегда тебя удача ждет.
***
Елена — избранная, светлая.
В день именин в большой судьбе
Любви желаю беззаветной я,
Добра и радости тебе!
Ты — чудо, и нежна, и ласкова,
Одна такая средь людей!
Так будь, как в сказках, ты прекрасною,
Премудрой, хоть и без затей.
***
С Днем ангела тебя, Елена,
От всего сердца поздравляю,
Добра, удачи и любви
От всего сердца я желаю.
Пускай крылом закроет ангел
От бед, проблем и от обид,
Пускай тебя твой покровитель
Направит верно, защитит.
***
Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
Значение имени Елена
Чаще всего Елена обладает непростым характером, однако знает, как правильно им распоряжаться. Она эмоциональная, влюбчивая, активная, впечатлительная, невнимательная и жизнерадостная.
Обладательница этого имени пользуется авторитетом среди коллег и является работоспособной. Она любит быть лидером и хорошо справляется с этой ролью. Уважает других людей и не выносит одиночество.
Елена прекрасная хозяйка и замечательная мама. К своей второй половинке требовательна и часто бывает капризна, однако показывает это уже вначале отношений.