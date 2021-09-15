15 сентября отмечают день ангела Оксаны. Это древнегреческое имя, которое в переводе означает гостеприимная, гостья, странница или чужоземка.

Если среди ваших близких или подруг есть обладательницы этого имени, не забудьте поздравить их с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Оксаны в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Оксаны в открытках

Поздравления с днем ангела Оксаны в СМС

***

Оксана, с праздником тебя!

Чтоб ты по жизни шла любя,

Чтоб все проекты удавались,

Ну а преграды — не мешались.

***

Теплый лучик скользнул по щеке,

Нежно лаская, а может целуя.

Потом незаметно пробрался к руке,

С Днем ангела, сказал он ликуя!

Ты мила и чудесна, Оксана!

Нет прекрасней тебя на земле,

Пусть не будет в жизни обмана,

Женского счастья желаю тебе!

***

Желаю, Оксана, тебе я идей,

Всегда интересных и новых затей.

Чтоб в жизни тебе все всегда удавалось,

Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.

***

Оксана, Оксаночка, Оксанка…

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

***

Оксана, именины наступили,

Что этот день сегодня принесет?

Хочу, чтоб люди те тебя любили,

Которые избавят от забот.

Пусть близкие друг другу помогают,

Пускай твои сбываются мечты,

Тебе я только лучшего желаю,

Чтобы была счастливой самой ты!

Значение имени Оксана

Чаще всего девушки по имени Оксана наделены эмоциональностью, отзывчивостью, нежностью, добротой и упорством. Также им присуща прямолинейность и вспыльчивость.

Зачастую обладательницы этого имени ставят перед собой неподъемные цели, чаще оставляя их таковыми, однако они очень самостоятельны.

Характер имени Оксана непрост, но притягателен, поскольку она честная, открытая и никогда не будет общаться с теми, с кем ей скучно или некомфортно.

Оксана редко нарушает свои принципы, отстаивая их до последнего.

Обладательница этого имени привлекает мужчин, поскольку умеет с ними общаться. К спутнику жизни у нее высокие требования. Оксана верная и любящая жена.