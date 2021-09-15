15 сентября отмечают день ангела Оксаны. Это древнегреческое имя, которое в переводе означает гостеприимная, гостья, странница или чужоземка.
Если среди ваших близких или подруг есть обладательницы этого имени, не забудьте поздравить их с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Оксаны в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Оксаны в открытках
Поздравления с днем ангела Оксаны в СМС
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Оксана, с праздником тебя!
Чтоб ты по жизни шла любя,
Чтоб все проекты удавались,
Ну а преграды — не мешались.
***
Теплый лучик скользнул по щеке,
Нежно лаская, а может целуя.
Потом незаметно пробрался к руке,
С Днем ангела, сказал он ликуя!
Ты мила и чудесна, Оксана!
Нет прекрасней тебя на земле,
Пусть не будет в жизни обмана,
Женского счастья желаю тебе!
***
Желаю, Оксана, тебе я идей,
Всегда интересных и новых затей.
Чтоб в жизни тебе все всегда удавалось,
Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.
***
Оксана, Оксаночка, Оксанка…
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.
***
Оксана, именины наступили,
Что этот день сегодня принесет?
Хочу, чтоб люди те тебя любили,
Которые избавят от забот.
Пусть близкие друг другу помогают,
Пускай твои сбываются мечты,
Тебе я только лучшего желаю,
Чтобы была счастливой самой ты!
Значение имени Оксана
Чаще всего девушки по имени Оксана наделены эмоциональностью, отзывчивостью, нежностью, добротой и упорством. Также им присуща прямолинейность и вспыльчивость.
Зачастую обладательницы этого имени ставят перед собой неподъемные цели, чаще оставляя их таковыми, однако они очень самостоятельны.
Характер имени Оксана непрост, но притягателен, поскольку она честная, открытая и никогда не будет общаться с теми, с кем ей скучно или некомфортно.
Оксана редко нарушает свои принципы, отстаивая их до последнего.
Обладательница этого имени привлекает мужчин, поскольку умеет с ними общаться. К спутнику жизни у нее высокие требования. Оксана верная и любящая жена.