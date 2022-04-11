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Какого числа Песах в 2022 году

11 апреля 2022, 15:25
Юлія Ляхова
Какого числа Песах в 2022 году

Песах начинают отмечать на 14-й день весеннего месяца нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, соответствует примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Согласно еврейскому календарю, в 2022 году празднование Песаха начинается в пятницу, 15 апреля, и продлится оно до субботы, 23 апреля.

Песах – весенний праздник в память исхода евреев из Египта. Этот праздник символизирует обновление мира и освобождение человека. В этот период обретается свобода.

Одни исследователи называют Песах как исход из земли Египетской, а другие связывают с историей праздника – с Исходом из египетского рабства более 3 тыс. лет назад.

Пе-сах многие трактуют, как уста говорящие, что и соответствует главной заповеди праздника Песах – говорить об истории Исхода.

В этот праздник категорически нельзя:

  • употреблять квасные продукты, а также хлеб.
  • есть продукты из пшеницы, овса и ржи;
  • употреблять алкогольные напитки на основе дрожжей, а также солодовые ликеры.

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Теги
Песах , Свята
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