В понедельник, 2 октября, в мире отмечают несколько профессиональных праздников — Международный день врача, Всемирный день архитектора и Международный день ненасилия. Есть и религиозное событие — церковь в этот день чтит святых.

Какие праздники отмечают 2 октября 2023 года, что нельзя делать в этот день и какие приметы существуют — читайте далее.

Какой церковный праздник 2 октября 2023 года

По новоюлианскому календарю в этот день церква чтит память священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

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Киприан был язычником и обучался этому с детства. Он постигнул премудрость языческой философии и чародейства, а потому воспринимался язычниками как главный жрец, сгубивший много людских душ.

В Антиохии также жила Иустина, которая решила посвятить свою жизнь Богу, проводя ее в молитвах и посте. Однажды юноша Аглаид предложил ей стать его женой, но последовал отказ. Тогда он обратился к Киприану, чтобы тот с помощью чародейства переубедил девушку.

Молитвы Иустины победили бесов Киприяна, более того, они открыли ему глаза на то, чему он служил. С глубоким покаянием он пришел к местному епископу Анфиму, а после отправился в церковь, где принял святое крещение.

В скором времени святой Киприан был возведен в сан епископа.

По старому календарю в этот день церковь чтит память мучеников Трофима и Зосимы. С переходом на новый стиль их вспоминают 19 сентября. Они пострадали за свою веру во Христа. В народе их считают покровителями пасечников и пчеловодов.

Кто празднует день ангела 2 октября 2023 года

Сегодня свой день ангела празднует Георгий, Давид, Игорь, Алексей, Гавриил, Константин, Трофим, Федор, Макар, Мария, Николай.

Что нельзя делать 2 октября 2023 года

Нельзя лениться.

Запрещено брать в руки острые предметы.

Нельзя завидовать, врать, осуждать, обсуждать и сквернословить.

Что можно делать сегодня, 2 октября

Поскольку по старому календарю в этот день чтят память мучеников Трофима и Зосимы — покровителей пасечников, то с утра нужно съесть ложку меда и запить водой. Наши предки верили, что тогда до зимы человек не заболеет.

Также можно заниматься всеми привычными делами. Работать, убирать, готовить, но помните, что острые предметы в руки брать нельзя.

Народные приметы на 2 октября 2023 года