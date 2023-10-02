У понеділок, 2 жовтня, у світі відзначають кілька професійних свят – Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора та Міжнародний день ненасильства. Є й релігійна подія – церква цього дня вшановує святих.

Які свята відзначають 2 жовтня 2023 року, що не можна робити цього дня та які діють прикмети – читайте далі.

Яке церковне свято 2 жовтня 2023 року

За новоюліанським календарем цього дня церква вшановує пам’ять священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста.

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Кипріан був язичником і навчався цього з дитинства. Він осягнув премудрість язичницької філософії та чаклунства, а тому сприймався язичниками як головний жрець, що погубив багато людських душ.

В Антіохії також жила Юстина, яка вирішила присвятити своє життя Богові, проводячи його в молитвах і пості. Одного разу юнак Аглаїд запропонував їй стати його дружиною, але дістав відмову. Тоді він звернувся до Кипріяна, щоб той за допомогою чаклунства переконав дівчину.

Молитви Юстини перемогли бісів Кипріяна, ба більше, вони відкрили йому очі на те, чому він служив. Із глибоким покаянням він прийшов до місцевого єпископа Анфима, а потім вирушив до церкви, де прийняв святе хрещення.

Незабаром святого Кипріяна звели в сан єпископа.

За старим календарем цього дня церква вшановує пам’ять мучеників Трохима і Зосими. З переходом на новий стиль їх згадують 19 вересня. Вони постраждали за свою віру в Христа. У народі їх вважають покровителями пасічників і бджолярів.

Хто святкує день ангела 2 жовтня 2023 року

Сьогодні свій день ангела святкує Георгій, Давид, Ігор, Олексій, Гавриїл, Костянтин, Трохим, Федір, Макар, Марія, Микола.

Що не можна робити 2 жовтня 2023 року

Не можна лінуватися.

Заборонено брати в руки гострі предмети.

Не можна заздрити, брехати, засуджувати, обговорювати й лихословити.

Що можна робити сьогодні, 2 жовтня

Оскільки за старим календарем у цей день вшановують пам’ять мучеників Трохима і Зосими – покровителів пасічників, то зранку потрібно з’їсти ложку меду і запити водою. Наші предки вірили, що тоді до зими людина не захворіє.

Також можна займатися всіма звичними справами. Працювати, прибирати, готувати, але пам’ятайте, що гострі предмети в руки брати не можна.

Народні прикмети на 2 жовтня 2023 року