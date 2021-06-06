7 июня отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам питания. В частности, преодоление голода в отдельных регионах Земли, развитие во всех странах принципа здорового и полноценного питания, а также, обеспечение безопасности пищевых продуктов для всех людей.
Именины: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.
Народные приметы на 7 июня:
- Если заметите много росы утром, то радуйтесь, потому что это к богатому урожаю, в частности конопли и льна.
- Кроме того, если хотите сохранить здоровье и красоту, то умойтесь росой.
- Если зачинаете ребенка в этот день, то приготовьтесь к тому, что он вырастет ленивым и неповоротливым.
Что нельзя делать 7 июня:
- Нельзя колоть дрова.
- Нельзя думать о плохом, ругаться, кричать.
- Не советуется посещать водоемы и лес.
Церковные праздники в июне
В июне 2021 немало церковных праздников, среди которых Вознесение Господне, Троица, а также начало Петрова поста. Если хотите узнать все церковные праздники в июне — читайте материал Фактов ICTV.