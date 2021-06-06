7 июня отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Праздник призван привлечь внимание людей к проблемам питания. В частности, преодоление голода в отдельных регионах Земли, развитие во всех странах принципа здорового и полноценного питания, а также, обеспечение безопасности пищевых продуктов для всех людей.

Именины: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

Народные приметы на 7 июня:

Если заметите много росы утром, то радуйтесь, потому что это к богатому урожаю, в частности конопли и льна.

Кроме того, если хотите сохранить здоровье и красоту, то умойтесь росой.

Если зачинаете ребенка в этот день, то приготовьтесь к тому, что он вырастет ленивым и неповоротливым.

Что нельзя делать 7 июня:

Нельзя колоть дрова.

Нельзя думать о плохом, ругаться, кричать.

Не советуется посещать водоемы и лес.

Церковные праздники в июне

В июне 2021 немало церковных праздников, среди которых Вознесение Господне, Троица, а также начало Петрова поста. Если хотите узнать все церковные праздники в июне — читайте материал Фактов ICTV.