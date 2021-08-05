Последний месяц лета насчитывает много знаменательных дат. Факты ICTV рассказывают, праздник отмечают 6 августа в Украине и мире.
6 августа — какой сегодня праздник
День Хиросимы или Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия отмечается ежегодно 6 августа.
6 августа 1945 года, созданная США атомная бомба, была брошенная на японский город Хиросиму. Уже 9 августа еще одна бомба была сброшена на город Нагасаки.
Приказ о бомбардировке подписал американский президент Гарри Трумэн.
Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стало первым и единственным случаем в мировой истории, когда атомные бомбы были сброшены на мирное население.
Церковный праздник 6 августа
Верующие чтят память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Они стали первыми святыми на Руси, которые были канонизированы Русской и Константинопольской церковью. Борис и Глеб — младшие сыновья святого равноапостольного князя Владимира.
Именины 6 августа
6 августа именины празднуют Кристина, Глеб, Давид, Анатолий, Славомир, Яков.
Приметы на 6 августа
- Какой будет погода сегодня, такой же она будет в течение августа.
- Если заметите, что цыплята прижимаются к курице, то это к затяжным дождям.
- Если чайки садятся часто на воду, то это к дождю.
- Если закат солнечный, то до конца лета не будет осадков.
Что нельзя делать 6 августа
- Не стоит занимать соседям соль и хлеб. Однако можно, если они заплатят за это хотя бы монету.
- Не сметайте крошки со стола рукой.
- Если в этот получите зарплату, то не тратьте ни копейки в течение суток.
Церковные праздники в Украине
Праздники в Украине делятся на официальные, неофициальные и церковные.
Главным днем в церковном календаре является Пасха. От нее зависят даты переходящих праздников. Большинство этих дат связаны с жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
Факты ICTV подготовили полный календарь церковных праздников на 2021 год, чтобы можно было отследить важные даты.