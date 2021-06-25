Во всем мире 26 июня празднуют Международный день борьбы с наркотиками.
Этот праздник был основан Генассамблеей ООН в 1987 году по рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
26 июня — какой сегодня праздник
Также отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, установленный Генассамблеей в 1997 году для искоренения жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство человека видов обращения и наказания.
А православные христиане чтят память святой мученицы Акилины, которая была казнена в 12 лет за то, что пыталась наставить своих подруг на путь истинный.
Приметы на 26 июня
- Если земля прогрелась и рожь зацвела – пора сеять гречиху.
- Если работать плохо – урожай гречки будет плохим.
- Если насекомых много – будет хорошая и сухая погода.
- Если с самого утра пчелы вокруг цветков летают – день будет хорошим.
- Если паук на закате сидит в своей паутине – будет сухая погода.
Что нельзя делать 26 июня
- Ссориться и поминать кого-то плохим словом.
- Ходить в лес или посадку.
- Отказывать людям, которые хотят прийти в гости.
Именины 26 июня
Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван и Пелагея.