В четверг, 8 февраля, отмечается День оперы. Верующие сегодня чтят память пророка Захария Серповидца.
- Какой сегодня праздник — 8 февраля 2024 года
- Кто празднует День ангела 8 февраля 2024 года
- Что нельзя делать 8 февраля 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 8 февраля 2024 года
Какой сегодня праздник — 8 февраля 2024 года
8 февраля (21 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти святого пророка Захария Серповидца. Он происходил из священнического рода Левия, поэтому с ранних лет изучал Слово Божие и умел предсказывать будущее.
Святого прозвали Серповидцем из-за того, что во сне он увидел свиток, похожий на серп. Святой написал книгу пророчеств, в которой предсказал последние дни Христа: его вход в Иерусалим, предательство за тридцать сребреников и затмение Солнца во время распятия. Захария считается одним из двенадцати малых пророков.
Кто празднует День ангела 8 февраля 2024 года
День ангела сегодня отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.
Что нельзя делать 8 февраля 2024 года
В День памяти святого пророка Захария запрещается делать хирургические вмешательства и косметические процедуры.
Не рекомендуется записываться к стоматологу, считается, что лечение зубов в этот день не принесет пользы. Также нельзя завидовать другим людям и ссориться.
Что можно делать сегодня
На Захария наши предки проверяли серпы и другие инструменты, точили их к новому сезону. Они верили, что острые предметы являются надежной защитой от нечистой силы.
Также сегодня можно обращаться в молитве к святому Захарии и просить о хорошем урожае.
Народные приметы на 8 февраля 2024 года
- Холодная погода 8 февраля предвещает теплую весну.
- Морозное утро — весна будет ранней.
- Животные неспокойно ведут себя — к снегопаду.
- Слышен гром — весна и лето будут ветреными.
- Гуси начали купаться в снегу — к потеплению.