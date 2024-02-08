В четверг, 8 февраля, отмечается День оперы. Верующие сегодня чтят память пророка Захария Серповидца.

Какой сегодня праздник — 8 февраля 2024 года

8 февраля (21 февраля по старому стилю) в церковном календаре — день памяти святого пророка Захария Серповидца. Он происходил из священнического рода Левия, поэтому с ранних лет изучал Слово Божие и умел предсказывать будущее.

Святого прозвали Серповидцем из-за того, что во сне он увидел свиток, похожий на серп. Святой написал книгу пророчеств, в которой предсказал последние дни Христа: его вход в Иерусалим, предательство за тридцать сребреников и затмение Солнца во время распятия. Захария считается одним из двенадцати малых пророков.

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День ангела сегодня отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

Что нельзя делать 8 февраля 2024 года

В День памяти святого пророка Захария запрещается делать хирургические вмешательства и косметические процедуры.

Не рекомендуется записываться к стоматологу, считается, что лечение зубов в этот день не принесет пользы. Также нельзя завидовать другим людям и ссориться.

Что можно делать сегодня

На Захария наши предки проверяли серпы и другие инструменты, точили их к новому сезону. Они верили, что острые предметы являются надежной защитой от нечистой силы.

Также сегодня можно обращаться в молитве к святому Захарии и просить о хорошем урожае.

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