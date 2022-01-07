Поздравления с Рождеством 2022 в стихах

Рождество — христианский праздник, который отмечают 7 января. Он считается семейным, потому что чаще всего в этот день люди собираются в кругу семьи и наслаждаются хорошим вечером и вкусной рождественской едой. Поздравления с Рождеством, собранные Фактами ICTV, помогут вам поделиться своим настроением и поздравить близких людей, с которыми не удалось встретиться.
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть ангел коснется вас нежно крылом,
Согреет вам сердце рождественским теплом,
Здоровье и счастье наполнят ваш дом,
И радость надолго поселится в нем!
***
В Вифлееме – в конюшне на сене –
Христос родился всем во спасение!
Люди, радуйтесь, Христа поздравляйте,
Божьему сыну славу воздайте!
Слава на небе Богу Святому,
На земле покой человеческому роду.
***
Пусть для вас засияют рождественские огни!
Здоровья и счастья вашей семье!
Желаю, чтоб всегда работа была,
И чтобы радовалась вся ваша семья.
***
Ой, шла Колядка
По улицам в городе,
В лентах серебристых,
В светлом ожерелье.
Искорки веселые
На снег рассыпала,
Сын Божий родился! –
Всех оповещала.
***
Христос родился!
Пусть здоровье с вами будет
Пусть вас юмор не забудет,
Пусть всегда вам будет счастье,
Прочь всякие ненастья!
***
Поздравляю с Рождеством!
Пусть удача входит в дом,
Счастье, радость и любовь
Иисус Христос с собой принес.
***
Без конца и края
Таинство Рождества.
Сею-посеваю
Зернами слова:
Чтоб были здоровы
В счастье, без тревог,
Чтобы в вашем доме
Родился Бог!
Христос рождается!
***
Пусть Ангел бережет всю вашу семью,
Дарит радость, здоровье и счастье.
И силу пусть вам дает Иисус
Преодолевать все проблемы и ненастья!
***
Вечер рождественский тихонько ступает,
Каждого звезда вечерняя поздравляет.
Счастье в сердце всем подарит,
Колокольчик добра на окошке оставит.
***
Пусть от боли, слез и грусти
Хранят вас небеса,
Звезда славная Вифлеемская
Пусть дарит чудеса.
***
С праздником вас поздравляем
И от всей души желаем
Счастливого Рождества
И на весь год добра!
***
В вечер Рождества Христова
желаю счастья вам простого.
Надежды, радости, любви.
А в награду за терпенье
Господь даст свое благословенье.
***
Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
***
В светлый праздник Рождества
желаю вам много добра,
чтобы сил было сполна,
счастья, радости, любви,
чтоб улыбались всегда вы.
***
Пусть этот вечер станет волшебством,
Пусть исполняются заветные желанья,
Тебя я поздравляю с Рождеством,
Желаю счастья, мира, процветанья.
Православное Рождество отмечается 7 января, в то время как католическое — 25 декабря. В этот день родился Иисус Христос, его матерью стала Дева Мария. Считается, что вечером в этот день на небе появилась яркая звезда, она привела к младенцу волхвов, которые принесли ему дары, а первыми из людей ему пришли поклониться пастухи.
В этот праздник обычно готовят такие блюда: борщ с пампушками, вареники, узвар, кутья, фаршированная утка. Во время встречи, перед застольем, все искренне поздравляют друг друга с праздником, поэтому поздравления с Рождеством Христовым, собранные в этом материале, будут очень кстати.