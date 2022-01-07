Поздравления с Рождеством 2022 в стихах

Рождество — христианский праздник, который отмечают 7 января. Он считается семейным, потому что чаще всего в этот день люди собираются в кругу семьи и наслаждаются хорошим вечером и вкусной рождественской едой. Поздравления с Рождеством, собранные Фактами ICTV, помогут вам поделиться своим настроением и поздравить близких людей, с которыми не удалось встретиться.

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть ангел коснется вас нежно крылом,

Согреет вам сердце рождественским теплом,

Здоровье и счастье наполнят ваш дом,

И радость надолго поселится в нем!

***

В Вифлееме – в конюшне на сене –

Христос родился всем во спасение!

Люди, радуйтесь, Христа поздравляйте,

Божьему сыну славу воздайте!

Слава на небе Богу Святому,

На земле покой человеческому роду.

***

Пусть для вас засияют рождественские огни!

Здоровья и счастья вашей семье!

Желаю, чтоб всегда работа была,

И чтобы радовалась вся ваша семья.

***

Ой, шла Колядка

По улицам в городе,

В лентах серебристых,

В светлом ожерелье.

Искорки веселые

На снег рассыпала,

Сын Божий родился! –

Всех оповещала.

***

Христос родился!

Пусть здоровье с вами будет

Пусть вас юмор не забудет,

Пусть всегда вам будет счастье,

Прочь всякие ненастья!

***

Поздравляю с Рождеством!

Пусть удача входит в дом,

Счастье, радость и любовь

Иисус Христос с собой принес.

***

Без конца и края

Таинство Рождества.

Сею-посеваю

Зернами слова:

Чтоб были здоровы

В счастье, без тревог,

Чтобы в вашем доме

Родился Бог!

Христос рождается!

***

Пусть Ангел бережет всю вашу семью,

Дарит радость, здоровье и счастье.

И силу пусть вам дает Иисус

Преодолевать все проблемы и ненастья!

***

Вечер рождественский тихонько ступает,

Каждого звезда вечерняя поздравляет.

Счастье в сердце всем подарит,

Колокольчик добра на окошке оставит.

***

Пусть от боли, слез и грусти

Хранят вас небеса,

Звезда славная Вифлеемская

Пусть дарит чудеса.

***

С праздником вас поздравляем

И от всей души желаем

Счастливого Рождества

И на весь год добра!

***

В вечер Рождества Христова

желаю счастья вам простого.

Надежды, радости, любви.

А в награду за терпенье

Господь даст свое благословенье.

***

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

***

В светлый праздник Рождества

желаю вам много добра,

чтобы сил было сполна,

счастья, радости, любви,

чтоб улыбались всегда вы.

***

Пусть этот вечер станет волшебством,

Пусть исполняются заветные желанья,

Тебя я поздравляю с Рождеством,

Желаю счастья, мира, процветанья.

Православное Рождество отмечается 7 января, в то время как католическое — 25 декабря. В этот день родился Иисус Христос, его матерью стала Дева Мария. Считается, что вечером в этот день на небе появилась яркая звезда, она привела к младенцу волхвов, которые принесли ему дары, а первыми из людей ему пришли поклониться пастухи.

В этот праздник обычно готовят такие блюда: борщ с пампушками, вареники, узвар, кутья, фаршированная утка. Во время встречи, перед застольем, все искренне поздравляют друг друга с праздником, поэтому поздравления с Рождеством Христовым, собранные в этом материале, будут очень кстати.