Уже скоро украинцы будут отмечать Новый 2022 год. В новогоднюю ночь принято собираться в семейном кругу, загадывать самые сокровенные желания и дарить подарки родным людям.

Также следует поздравить всех знакомых и друзей с годом синего и водяного тигра. Именно искренние и душевные поздравления сделают этот праздник еще более радостным и атмосферным.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Новым годом в гифках.

Чтобы 2022 год принес удачу, его нужно правильно встретить. Голубой Тигр любит яркие образы, асимметричные платья, паетки, мини-платья и объемные рукава.

В новогоднюю ночь лучше отказаться от искусственных оттенков, в частности неона. Также не рекомендуют одевать фиолетовый, потому что такие цвета могут разозлить дикое животное.

К выбору праздничного образа следует отнестись ответственно, тогда новый год Тигра подарит вам яркие моменты и теплые воспоминания. В чем встречать Новый год – читайте на Фактах ICTV.