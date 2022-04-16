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Что нельзя делать в Вербное воскресенье

16 апреля 2022, 08:31
София Телишевская
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
Источник: Pixabay

Вербное воскресенье – великий праздник, который христиане отмечают за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье приходится на 17 апреля.

В этот день существует множество запретов. Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2022, расскажем в материале.

Считается, что в Вербное воскресенье нельзя тяжело работать.

Шитье, вязание и рукоделие лучше оставить на другой день.

В Вербное воскресенье нельзя проводить поминальный обед, а также нельзя отказывать в милостыне.

Согласно приметам, в этот праздник нельзя расчесывать волосы, иначе можно навлечь неприятности.

В Вербное воскресенье не рекомендуют выбрасывать веточки ивы, а также сажать в землю веточки с прошлогоднего праздника.

Другие запреты в Вербное воскресенье:

  • ругаться и ссориться
  • устраивать громкие гуляния
  • злоупотреблять алкоголем
  • думать о плохом
  • поддаваться чревоугодию
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Теги
Пасха , Вербна неділя
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Читайте Как празднуют Вербное воскресенье: традиции, приметы и запреты

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