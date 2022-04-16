Вербное воскресенье – великий праздник, который христиане отмечают за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье приходится на 17 апреля.

В этот день существует множество запретов. Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2022, расскажем в материале.

Считается, что в Вербное воскресенье нельзя тяжело работать.

Шитье, вязание и рукоделие лучше оставить на другой день.

В Вербное воскресенье нельзя проводить поминальный обед, а также нельзя отказывать в милостыне.

Согласно приметам, в этот праздник нельзя расчесывать волосы, иначе можно навлечь неприятности.

В Вербное воскресенье не рекомендуют выбрасывать веточки ивы, а также сажать в землю веточки с прошлогоднего праздника.

Другие запреты в Вербное воскресенье: