Каждый год за 48 дней до Пасхи верующие соблюдают Великий пост. Это самый длинный и строгий пост в году. Он всегда длится семь недель и заканчивается накануне Пасхи.

В это время люди придерживаются определенных пищевых ограничений, а также ведут праведный образ жизни. Великий пост помогает верующим подготовить тело и душу к светлому празднику Воскресения Иисуса Христа.

Факты ICTV узнавали, можно ли заниматься сексом в период Великого поста 2023.

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Известно, что во время Великого поста верующие придерживаются строгих запретов в употреблении пищи, тем самым очищают свой организм и душу.

Однако Церковь подчеркивает, что пост — это не только соблюдение ограничений в еде. Ведь люди должны эти дни проводить в молитвах, размышлять о своей жизни и покаяться в грехах.

Соответственно, в период Великого поста, верующие должны воздержаться:

от определенных продуктов и напитков;

от светских развлечений;

громкой музыки и танцев

от всяких злых мыслей, размышлений, вредных привычек (курение, алкоголь и т.д.).

В ПЦУ отмечают, что смысл поста заключается в нашей концентрации на главном в жизни. Если вы соблюдаете правила Великого поста, вопрос о том, заниматься ли любовью, зависит от вашей личной позиции и традиций вашей церкви.

Религиовед Александр Саган утверждает, что на время Великого поста, от секса лучше отказаться.

— От секса лучше воздержаться на период Великого поста. Это время нужно посвятить молитвам, чаще посещать церковные службы и обязательно прийти на исповедь и причаститься, — отмечает религиовед.

Церковь также советует воздерживаться от половой жизни на время поста, ведь супруги должны полностью отдаться духовности и молитве.

Однако здесь есть важный момент, называть секс во время поста грехом нельзя, конечно, если говорить о супругах.

Хоть церковь советует воздержаться от любви, окончательное решение зависит от вас! Если вы решите заниматься сексом во время Великого поста, то это не будет нарушением религиозных норм, но все зависит от ваших собственных убеждений.

— Но строгое ограничение в половых отношениях должно быть в суровые дни поста. В частности, в Страстную неделю.

В любом случае, помните о безопасности во время половых отношений — используйте защитные средства для предотвращения заболеваний.