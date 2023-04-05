Уже в апреле украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших церковных праздников как для католиков, так и для православных христиан. Однако вне зависимости от даты празднования 9 или 16 апреля, в Украине действует комендантский час, который никто не отменял.

Многие украинцы захотят поддержать традицию освящения возле церкви, и для этого нужно ориентироваться на запреты в зависимости от области и решений местной администрации — городской и военной.

Комендантский час на Пасху 2023 — далее в материале.

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На данный момент период действия комендантского часа не планируют сокращать на Пасху ни в единой области.

К примеру, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов напомнил, что на этот праздник ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. Также накануне пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ на территориях, которые были оккупированы, и где велись боевые действия.

Во Львове также не ожидается изменений — об этом заявил первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик.

В Херсонской области на Пасхальные праздники будет запрещено посещать кладбища и проводить богослужения в комендантский час — об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Комендантского часа нет только в Закарпатской области.

Так, комендантский час на Пасху 2023 выглядит следующим образом:

Киевская область и Киев – с 00:00 до 05:00.

Винницкая область – с 00:00 до 05:00.

Волынская область – с 00:00 до 05:00.

Днепропетровская область – с 00:00 до 05:00.

Донецк и Донецкая область – с 21:00 до 05:00.

Житомирская область – с 00:00 до 05:00.

Закарпатье – комендантского часа нет.

Запорожская область – с 23:00 до 05:00.

Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00.

Кировоградская область – с 23:00 до 05:00.

Луганская область – с 21:00 до 05:00.

Николаевская область – с 00:00 до 05:00.

Одесская область – с 00:00 до 05:00.

Полтавская область – с 00:00 до 04:00.

Ровенская область – с 00:00 до 05:00.

Сумская область – с 23:00 до 04:00.

Тернопольская область – с 00:00 до 05:00.

Харьковская область – с 23:00 до 05:00.

Херсонская область – с 19:00 до 06:30.

Хмельницкая область – с 00:00 до 05:00.

Черкасская область – с 23:00 до 05:00.

Черновицкая область – с 00:00 до 05:00.

Черниговская область – с 23:00 до 04:00.

Напомним, что Пасха имеет свою глубокую историю, традиции и запреты. У католиков они отличаются, но их смысл заключается в праздновании Воскресении Христа. История, запреты и традиции католической Пасхи можно узнать на Фактах ICTV.