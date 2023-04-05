Уже в апреле украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших церковных праздников как для католиков, так и для православных христиан. Однако вне зависимости от даты празднования 9 или 16 апреля, в Украине действует комендантский час, который никто не отменял.
Многие украинцы захотят поддержать традицию освящения возле церкви, и для этого нужно ориентироваться на запреты в зависимости от области и решений местной администрации — городской и военной.
Комендантский час на Пасху 2023 — далее в материале.
На данный момент период действия комендантского часа не планируют сокращать на Пасху ни в единой области.
К примеру, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов напомнил, что на этот праздник ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. Также накануне пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ на территориях, которые были оккупированы, и где велись боевые действия.
Во Львове также не ожидается изменений — об этом заявил первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик.
В Херсонской области на Пасхальные праздники будет запрещено посещать кладбища и проводить богослужения в комендантский час — об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Комендантского часа нет только в Закарпатской области.
Так, комендантский час на Пасху 2023 выглядит следующим образом:
- Киевская область и Киев – с 00:00 до 05:00.
- Винницкая область – с 00:00 до 05:00.
- Волынская область – с 00:00 до 05:00.
- Днепропетровская область – с 00:00 до 05:00.
- Донецк и Донецкая область – с 21:00 до 05:00.
- Житомирская область – с 00:00 до 05:00.
- Закарпатье – комендантского часа нет.
- Запорожская область – с 23:00 до 05:00.
- Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00.
- Кировоградская область – с 23:00 до 05:00.
- Луганская область – с 21:00 до 05:00.
- Николаевская область – с 00:00 до 05:00.
- Одесская область – с 00:00 до 05:00.
- Полтавская область – с 00:00 до 04:00.
- Ровенская область – с 00:00 до 05:00.
- Сумская область – с 23:00 до 04:00.
- Тернопольская область – с 00:00 до 05:00.
- Харьковская область – с 23:00 до 05:00.
- Херсонская область – с 19:00 до 06:30.
- Хмельницкая область – с 00:00 до 05:00.
- Черкасская область – с 23:00 до 05:00.
- Черновицкая область – с 00:00 до 05:00.
- Черниговская область – с 23:00 до 04:00.
Напомним, что Пасха имеет свою глубокую историю, традиции и запреты. У католиков они отличаются, но их смысл заключается в праздновании Воскресении Христа. История, запреты и традиции католической Пасхи можно узнать на Фактах ICTV.