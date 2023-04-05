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Комендантский час на Пасху 2023: в каких областях действуют ограничения

5 апреля 2023, 09:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Пасха

Уже в апреле украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших церковных праздников как для католиков, так и для православных христиан. Однако вне зависимости от даты празднования 9 или 16 апреля, в Украине действует комендантский час, который никто не отменял.

Многие украинцы захотят поддержать традицию освящения возле церкви, и для этого нужно ориентироваться на запреты в зависимости от области и решений местной администрации — городской и военной.

Комендантский час на Пасху 2023 — далее в материале.

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На данный момент период действия комендантского часа не планируют сокращать на Пасху ни в единой области.

К примеру, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов напомнил, что на этот праздник ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. Также накануне пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ на территориях, которые были оккупированы, и где велись боевые действия.

Во Львове также не ожидается изменений — об этом заявил первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик.

В Херсонской области на Пасхальные праздники будет запрещено посещать кладбища и проводить богослужения в комендантский час — об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Комендантского часа нет только в Закарпатской области.

Так, комендантский час на Пасху 2023 выглядит следующим образом:

  • Киевская область и Киев – с 00:00 до 05:00.
  • Винницкая область – с 00:00 до 05:00.
  • Волынская область – с 00:00 до 05:00.
  • Днепропетровская область – с 00:00 до 05:00.
  • Донецк и Донецкая область – с 21:00 до 05:00.
  • Житомирская область – с 00:00 до 05:00.
  • Закарпатье – комендантского часа нет.
  • Запорожская область – с 23:00 до 05:00.
  • Ивано-Франковская область – с 00:00 до 05:00.
  • Кировоградская область – с 23:00 до 05:00.
  • Луганская область – с 21:00 до 05:00.
  • Николаевская область – с 00:00 до 05:00.
  • Одесская область – с 00:00 до 05:00.
  • Полтавская область – с 00:00 до 04:00.
  • Ровенская область – с 00:00 до 05:00.
  • Сумская область – с 23:00 до 04:00.
  • Тернопольская область – с 00:00 до 05:00.
  • Харьковская область – с 23:00 до 05:00.
  • Херсонская область – с 19:00 до 06:30.
  • Хмельницкая область – с 00:00 до 05:00.
  • Черкасская область – с 23:00 до 05:00.
  • Черновицкая область – с 00:00 до 05:00.
  • Черниговская область – с 23:00 до 04:00.

Напомним, что Пасха имеет свою глубокую историю, традиции и запреты. У католиков они отличаются, но их смысл заключается в праздновании Воскресении Христа. История, запреты и традиции католической Пасхи можно узнать на Фактах ICTV.

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