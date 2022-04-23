Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Что положить в корзину на Пасху и когда святить паски
Свята в Україні

Что положить в корзину на Пасху и когда святить паски

23 апреля 2022, 07:40 Марина Корзун

Пасху 2022 христиане восточного обряда празднуют 24 апреля.

Какие продукты следует положить в пасхальную корзину, когда и как правильно святить паски – в материале.

Что положить в пасхальную корзину

В ночь на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы освятить ее во время службы.

В корзине должны быть продукты, от которых отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели за последние семь недель.

Продукты, которые обязательно должны быть в корзине

Основным праздничным блюдом является паска.

Кроме нее в пасхальную корзину нужно положить крашенки, мясо и сало, сыр и масло, вино кагор, хрен.

Не забудьте также о церковных свечах. Накройте пасхальную корзину вышитым полотенцем.

Что нельзя святить в церкви на Пасху

Ни в коем случае не кладите в корзину на Пасху кровянку и другие продукты, изготовленные из крови животных, крепкие алкогольные напитки, соль и перец, фрукты и овощи, а также деньги, украшения и документы.

Святить такие вещи в Пасхальную ночь запрещено – о специальных молитвах для них нужно просить церковнослужителя отдельно.

Когда и как святят паски на Пасху

Пасхальную корзину святят, начиная с вечера Великой субботы, и в воскресенье весь день.

Пасхальная литургия длится всю ночь, потому и называется всенощной.

Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают – Христос воскрес! В ответ верующие говорят – Воистину воскрес!

Только после этого наступает время для освящения паски и пасхальной корзины.

Кстати, освященную пищу нельзя выбрасывать. Если не съели за пасхальным столом, следует поделиться с родственниками и соседями или отдать ее нуждающимся.

В этом году из-за полномасштабной войны России против Украины освятить пасхальную корзину смогут не все. Ради безопасности верующим советуют по возможности приобщиться с молитвой к богослужению онлайн.

Как будут работать церкви на Пасху 2022 – Факты ICTV собрали информацию по областям.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Теги
Пасха, Великий піст, Праздник
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь