Пасху 2022 христиане восточного обряда празднуют 24 апреля.
Какие продукты следует положить в пасхальную корзину, когда и как правильно святить паски – в материале.
Что положить в пасхальную корзину
В ночь на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы освятить ее во время службы.
В корзине должны быть продукты, от которых отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели за последние семь недель.
Продукты, которые обязательно должны быть в корзине
Основным праздничным блюдом является паска.
Кроме нее в пасхальную корзину нужно положить крашенки, мясо и сало, сыр и масло, вино кагор, хрен.
Не забудьте также о церковных свечах. Накройте пасхальную корзину вышитым полотенцем.
Что нельзя святить в церкви на Пасху
Ни в коем случае не кладите в корзину на Пасху кровянку и другие продукты, изготовленные из крови животных, крепкие алкогольные напитки, соль и перец, фрукты и овощи, а также деньги, украшения и документы.
Святить такие вещи в Пасхальную ночь запрещено – о специальных молитвах для них нужно просить церковнослужителя отдельно.
Когда и как святят паски на Пасху
Пасхальную корзину святят, начиная с вечера Великой субботы, и в воскресенье весь день.
Пасхальная литургия длится всю ночь, потому и называется всенощной.
Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают – Христос воскрес! В ответ верующие говорят – Воистину воскрес!
Только после этого наступает время для освящения паски и пасхальной корзины.
Кстати, освященную пищу нельзя выбрасывать. Если не съели за пасхальным столом, следует поделиться с родственниками и соседями или отдать ее нуждающимся.
В этом году из-за полномасштабной войны России против Украины освятить пасхальную корзину смогут не все. Ради безопасности верующим советуют по возможности приобщиться с молитвой к богослужению онлайн.
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