Что положить в пасхальную корзину

В ночь на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы освятить ее во время службы.

В корзине должны быть продукты, от которых отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели за последние семь недель.