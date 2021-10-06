Топ-10 сексуальных костюмов на Хэллоуин 2021

Хотите выглядеть на Хэллоуин 2021 не только ужасающе красиво, но и привлекательно для противоположного пола? Для этого нужно надеть оригинальный костюм, который сразит всех.

Образы ведьмы, Малефисенты с одноименного фильма с Анджелиной Джоли в главных ролях, невесты, пиратки, Медузы Горгоны и другие сексуальные костюмы на Хэллоуин 2021 — далее в подборке Фактов ICTV.

Ведьма

Для такого образа вам понадобятся черное платье, ботфорты, шляпа и капроновые колготки. Для украшения можно купить искусственные черные цветы, которые добавят антуража внешнему виду.

Не стоит забывать и о макияже — подвести глаза черными блестящими тенями и накрасить губы. Хотя можно попробовать поэкспериментировать и выбрать демонический грим.

Демоница

На верх надеваем черную кофту с открытым плечом, а на низ — юбку на см 5-10 выше колен. В качестве обуви лучше использовать ботфорты, хотя утонченные черные ботинки тоже подойдут.

Самая главная деталь образа — белый грим с подведенными глазами и другими элементами. Сделайте объемный пучок и украсьте волосы красными цветами.

Пиратка

Если хотите стать обворожительным пиратом, тогда наденьте черный корсет, черные штаны, тематическую шляпу и кружевную повязку на руку (или декоративный крюк).

На лицо можно нанести демонический грим или сделать более аккуратный макияж, подчеркивающий женственность. Для украшения — черная цепочка на груди.

Гесиона

Этот образ очень простой — черное платье, капроновые колготы, миниатюрные ботинки и венок на голову. В качестве дополнения можно надеть сверху красный кардиган.

Макияж тут играет самую главную роль — наносим белый грим, делаем акцент на глаза, украшаем лоб и подборок узорами цветов.

Средневековая дама

Такой образ собрать не просто, однако от этого он выглядит не менее шикарно. Понадобится корсет, кожаные шорты, кружевные колготы и шляпа, коричневая обувь на небольших каблуках. Для украшения — кожаные перчатки, сигара и другие тематические элементы.

Волосы нужно собрать в греческую косу и скрутить под шляпу. Если не хочется носить замысловатые прически, тогда просто сделайте кудри. Макияж — максимально натуральный, хотя можно и поэкспериментировать.

Малефисента

В этом образе вы почувствуете себя настоящей Анджелиной Джоли в роли Малефисенты. Наряд предельно простой — черная кофта с открытыми плечами, юбка или кожаные штаны на выбор, ботфорты или обувь на каблуке.

Сделать такие рога можно при помощи укладки — положить на макушку один бублик и обвить волосы вокруг него, закрепляя невидимкой и лаком. Макияж — красно-черные блестящие тени и губы такого самого цвета.

Нимфа

Хотите стать несравненной нимфой, покоряющей мужские сердца? Этот костюм на Хэллоуин состоит из черного топа и юбки с разрезом на ноге. Обувь нужно подобрать в тон — лучше надеть ботфорты или маленькие ботинки.

Коричневые рога можно приобрести в тематическом магазине или на AliExpress. Для макияжа используем черную подводку и помаду такого же цвета.

Невеста

Если хочется надеть что-то более светлое, тогда вам подойдет костюм невесты на Хэллоуин. Для полноценного образа нужны белое кружевное платье и фата. Лучше надеть каблуки, но также подойдут ботфорты и ботинки.

Нужно сделать максимально демонический грим — нанести белый тон на все лицо и выделить черной краской глаза, губы и скулы.

Вуду

Наденьте черное боди, капроновые колготы с интересным узором и ботфорты. Для украшения — корона на голове, венок с цветами или другой тематический элемент.

Для грима можно использовать красные, белые, черные, серые и другие оттенки по выбору. По желанию — накрутить волосы, собрать в косу или оставить распущенными.

Медуза Горгона

Для костюма Медузы Гордоны понадобится корсет и юбка оливковых цветов. Для украшения — крупный обруч со змеями, колье-чокер или подвеска с овальными элементами, браслет в виде змеи.

На лице нужно сделать грим “шелухи”, украсив камнями золотистого цвета. Для большего антуража можно надеть слейв-браслет на руку в форме кисти рук скелета или другой.