Успение праведной Анны 2020 приходится на пятницу — 7 августа. В этот день чтят память святой Анны — матери Пресвятой Богородицы.
Ее также называют Богопраматер.
Что нельзя делать в день Успения праведной Анны, читайте в нашем материале.
Народные приметы:
- Если утро выдалось хмурым — зима будет морозной.
- Теплый и солнечный день обещал суровые холода.
- Дождь 7 августа — зима будет снежной и мягкой.
- Какая будет погода до обеда, так и зима до декабря, а какая после обеда — такая после декабря.
- Аисты в стаи собираются — зима будет холодной и ранней.
- Муравьи резко увеличивают муравейники — зима будет достаточно холодной.
Считается, что именно со дня Успения Пресвятой Анны начинались холодные предосенний рассветы.
Читайте: Календарь церковных праздников на август 2020
Что нельзя без 7 августа:
- Ругаться.
- Чинить свою обувь и одежду.
- Скупиться.
- Пересаживать цветы.
- Оставлять ребенка одного в комнате.
История и традиции праздника
Согласно преданию, Анна родилась в семье священника. В юные годы стала женой наследника царя Давида Иоакима.
Пара вела праведную жизнь, но Господь не даровал им детей. 50 лет они жили без потомков, что в то время считалось очень позорным.
Подробнее об истории Успение праведной Анны и традиции дня, читайте в нашем материале.