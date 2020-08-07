Успение праведной Анны 2020 приходится на пятницу — 7 августа. В этот день чтят память святой Анны — матери Пресвятой Богородицы.

Ее также называют Богопраматер.

Что нельзя делать в день Успения праведной Анны, читайте в нашем материале.

Народные приметы:

Если утро выдалось хмурым — зима будет морозной.

Теплый и солнечный день обещал суровые холода.

Дождь 7 августа — зима будет снежной и мягкой.

Какая будет погода до обеда, так и зима до декабря, а какая после обеда — такая после декабря.

Аисты в стаи собираются — зима будет холодной и ранней.

Муравьи резко увеличивают муравейники — зима будет достаточно холодной.

Считается, что именно со дня Успения Пресвятой Анны начинались холодные предосенний рассветы.

Читайте: Календарь церковных праздников на август 2020

Что нельзя без 7 августа:

Ругаться.

Чинить свою обувь и одежду.

Скупиться.

Пересаживать цветы.

Оставлять ребенка одного в комнате.

История и традиции праздника

Согласно преданию, Анна родилась в семье священника. В юные годы стала женой наследника царя Давида Иоакима.

Пара вела праведную жизнь, но Господь не даровал им детей. 50 лет они жили без потомков, что в то время считалось очень позорным.

Подробнее об истории Успение праведной Анны и традиции дня, читайте в нашем материале.