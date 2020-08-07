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Успение праведной Анны: приметы и что нельзя делать

7 августа 2020, 10:25
Анастасія Дячкіна
Успение праведной Анны: приметы и что нельзя делать

Успение праведной Анны 2020 приходится на пятницу — 7 августа. В этот день чтят память святой Анны — матери Пресвятой Богородицы.

Ее также называют Богопраматер.

Что нельзя делать в день Успения праведной Анны, читайте в нашем материале.

Народные приметы:

  • Если утро выдалось хмурым — зима будет морозной.
  • Теплый и солнечный день обещал суровые холода.
  • Дождь 7 августа — зима будет снежной и мягкой.
  • Какая будет погода до обеда, так и зима до декабря, а какая после обеда — такая после декабря.
  • Аисты в стаи собираются — зима будет холодной и ранней.
  • Муравьи резко увеличивают муравейники — зима будет достаточно холодной.

Считается, что именно со дня Успения Пресвятой Анны начинались холодные предосенний рассветы.

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Что нельзя без 7 августа:

  • Ругаться.
  • Чинить свою обувь и одежду.
  • Скупиться.
  • Пересаживать цветы.
  • Оставлять ребенка одного в комнате.

История и традиции праздника

Согласно преданию, Анна родилась в семье священника. В юные годы стала женой наследника царя Давида Иоакима.

Пара вела праведную жизнь, но Господь не даровал им детей. 50 лет они жили без потомков, что в то время считалось очень позорным.

Подробнее об истории Успение праведной Анны и традиции дня, читайте в нашем материале.

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